Ереван, 25 апреля, 2018, 01:18 — ИА Регнум. Встреча исполняющего обязанности премьер-министра Армении Карена Карапетяна и лидера протестного движения Никола Пашиняна не состоится. Заявление Карапетяна об этом опубликовано на официальном сайте правительства.

Photolure Митинг оппозиции на площади Республики в Ереване

Встреча, на которой, по словам Пашиняна, должна была обсуждаться передача власти, была запланирована на 11:00 (10:00 мск) 25 апреля.

«Дорогие граждане,

как вы знаете, завтра должна была состояться моя встреча с Николом Пашиняном для обсуждения создавшейся ситуации и поиска решений.

Сообщаю, что ранее объявленная встреча не состоится, поскольку Никол Пашинян односторонне выдвинул новые условия, в частности, по поводу формата встречи, повестки и освещения. Последним предложен список лиц, участвующих с нашей стороны, а также заявлено, что он будет вести переговоры исключительно вокруг своей повестки. Это означает не переговоры или диалог, а исключительно озвучить собственную точку зрения, повестку, вплоть до того, чтобы решать вместо нас наших переговорщиков. Имея определённые опыт в вопросе ведения переговоров, никогда не слышал о переговорах в подобном формате.

Будучи озабоченным создавшейся ситуацией, как руководитель исполнительной власти, имея обязанность обеспечить нормальный ритм нашей страны, обращаюсь к президенту Республики Армения организовать в предпочитаемом им формате встречу с участием широкого спектра парламентских и внепарламентских политических сил для обсуждения создавшейся внутриполитической ситуации и путей возможного сотрудничества вплоть до проведения внеочередных парламентских выборов», — сказано в обращении Карапетяна.

Практически одновременно с видеообращением выступил и Пашинян.

Мы не можем позволить, чтобы Республиканская партия Армении, пожертвовав своим лидером, сохранила власть, заявил Пашинян.

По его словам, было запланировано продолжение переговоров с Республиканской партией Армении.

«Сегодня я предложил и.о. премьер-министра, спикеру парламента и главе парламентской фракции РПА, чтобы переговоры состоялись в формате 3+3. Я предложил, чтобы переговоры прошли в присутствии журналистов, отметил, что диалог будет вестись вокруг наших четырех требований», — сказал Пашинян, напомнив, что было выполнено одно требование — отставка Сержа Саргсяна.

«Однако развития вынуждают нас думать, что в РПА считают, что могут использовать отставку Сержа Саргсяна для сохранения власти. Вопрос не в личности Сержа Саргсяна, а в системе. И мы не можем принять, чтобы премьер-министром стал представитель РПА. Есть все основания предполагать, что РПА пытается использовать эйфорию общества в связи с отставкой Сержа Саргсяна с целью сохранения власти. РПА не может оставаться у власти. Народ победил, и победа должна быть закреплена», — сказал он.

Пашинян отметил, что если РПА готова обсуждать предложенную им повестку, то может связаться с ним.

«Призываем возобновить акции гражданского неповиновения. Собраться на площади Республики в 11:00. Ни один участник нашего движения не согласится с тем, чтобы начатое дело не было доведено до конца. Нам нужна еще одна неделя для закрепления победы», — заявил Пашинян.

24 апреля на пресс-конференции Пашинян заявил, что готов взять ответственность на себя и стать премьер-министром.

«Я об этом уже говорил, что готов взять ответственность и стать премьером, если такова будет воля народа. В любом случае никто из представителей Республиканской партии не станет премьер-министром. Время их правления закончено. Я призываю Карена Карапетяна не пытаться сохранить власть, мы завтра должны обсудить мирную смену власти», — заявил Пашинян.

Кроме того, лидер оппозиции подчеркнул, что никто из правящей Республиканской партии не должен стать премьер-министром Армении.

«Я уже заявил, что никто из Республиканской партии Армении (РПА), в том числе и Карен Карапетян, не могут стать премьер-министром страны. Премьером должен быть кандидат народа», — сказал Пашинян.

«Мы готовы обсудить варианты мирной сдачи власти. Повторюсь, правление РПА в Армении закончилось», — подчеркнул он.