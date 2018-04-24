Власти отказались от переговоров: в Армении возобновляются акции протеста
Ереван, 25 апреля, 2018, 01:18 — ИА Регнум. Встреча исполняющего обязанности премьер-министра Армении Карена Карапетяна и лидера протестного движения Никола Пашиняна не состоится. Заявление Карапетяна об этом опубликовано на официальном сайте правительства.
Встреча, на которой, по словам Пашиняна, должна была обсуждаться передача власти, была запланирована на 11:00 (10:00 мск) 25 апреля.
«Дорогие граждане,
как вы знаете, завтра должна была состояться моя встреча с Николом Пашиняном для обсуждения создавшейся ситуации и поиска решений.
Сообщаю, что ранее объявленная встреча не состоится, поскольку Никол Пашинян односторонне выдвинул новые условия, в частности, по поводу формата встречи, повестки и освещения. Последним предложен список лиц, участвующих с нашей стороны, а также заявлено, что он будет вести переговоры исключительно вокруг своей повестки. Это означает не переговоры или диалог, а исключительно озвучить собственную точку зрения, повестку, вплоть до того, чтобы решать вместо нас наших переговорщиков. Имея определённые опыт в вопросе ведения переговоров, никогда не слышал о переговорах в подобном формате.
Будучи озабоченным создавшейся ситуацией, как руководитель исполнительной власти, имея обязанность обеспечить нормальный ритм нашей страны, обращаюсь к президенту Республики Армения организовать в предпочитаемом им формате встречу с участием широкого спектра парламентских и внепарламентских политических сил для обсуждения создавшейся внутриполитической ситуации и путей возможного сотрудничества вплоть до проведения внеочередных парламентских выборов», — сказано в обращении Карапетяна.
Практически одновременно с видеообращением выступил и Пашинян.
Мы не можем позволить, чтобы Республиканская партия Армении, пожертвовав своим лидером, сохранила власть, заявил Пашинян.
По его словам, было запланировано продолжение переговоров с Республиканской партией Армении.
«Сегодня я предложил и.о. премьер-министра, спикеру парламента и главе парламентской фракции РПА, чтобы переговоры состоялись в формате 3+3. Я предложил, чтобы переговоры прошли в присутствии журналистов, отметил, что диалог будет вестись вокруг наших четырех требований», — сказал Пашинян, напомнив, что было выполнено одно требование — отставка Сержа Саргсяна.
«Однако развития вынуждают нас думать, что в РПА считают, что могут использовать отставку Сержа Саргсяна для сохранения власти. Вопрос не в личности Сержа Саргсяна, а в системе. И мы не можем принять, чтобы премьер-министром стал представитель РПА. Есть все основания предполагать, что РПА пытается использовать эйфорию общества в связи с отставкой Сержа Саргсяна с целью сохранения власти. РПА не может оставаться у власти. Народ победил, и победа должна быть закреплена», — сказал он.
Пашинян отметил, что если РПА готова обсуждать предложенную им повестку, то может связаться с ним.
«Призываем возобновить акции гражданского неповиновения. Собраться на площади Республики в 11:00. Ни один участник нашего движения не согласится с тем, чтобы начатое дело не было доведено до конца. Нам нужна еще одна неделя для закрепления победы», — заявил Пашинян.
24 апреля на пресс-конференции Пашинян заявил, что готов взять ответственность на себя и стать премьер-министром.
«Я об этом уже говорил, что готов взять ответственность и стать премьером, если такова будет воля народа. В любом случае никто из представителей Республиканской партии не станет премьер-министром. Время их правления закончено. Я призываю Карена Карапетяна не пытаться сохранить власть, мы завтра должны обсудить мирную смену власти», — заявил Пашинян.
Кроме того, лидер оппозиции подчеркнул, что никто из правящей Республиканской партии не должен стать премьер-министром Армении.
«Я уже заявил, что никто из Республиканской партии Армении (РПА), в том числе и Карен Карапетян, не могут стать премьер-министром страны. Премьером должен быть кандидат народа», — сказал Пашинян.
«Мы готовы обсудить варианты мирной сдачи власти. Повторюсь, правление РПА в Армении закончилось», — подчеркнул он.