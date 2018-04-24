Москва, 24 апреля, 2018, 23:56 — ИА Регнум. Москва расценивает как провокации попытки проинспектировать территорию Крыма в рамках проверок Украины по Венскому документу о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом говорится в комментарии, распространённом 24 апреля пресс-службой МИД России.

Тициан Вечеллио. Сизиф (фрагмент). 1549

Как отмечает российское ведомство, в опубликованном докладе Госдепартамента США о соблюдении обязательств в области контроля над вооружениями в контексте как Венского документа, так и ДОВСЕ, повторяются обвинения России в «оккупации» и «аннексии» Крыма, а также размещении там войск «без согласия принимающей стороны».

В этой связи МИД России напоминает, что «присоединение полуострова к России является результатом свободного волеизъявления его населения».

«Современный статус Республики Крым и города Севастополя как субъектов Российской Федерации не подлежит пересмотру. Соответственно, Россия свободна в размещении войск и военной техники на своей территории, а попытки проинспектировать территорию Крыма в рамках инспекции Украины являются провокационными и тщетными», — подчёркивается в комментарии.

В то же время МИД подтверждает, что российская сторона «готова принимать инспекторов, наблюдателей и группы оценки в Крыму в случае направления ей соответствующих запросов по Венскому документу».

Напомним, Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности был принят ОБСЕ в ноябре 2011 года. В рамках договора страны-участницы ежегодно обмениваются информацией о размещении военного контингента, основных системах вооружения и техники и планах в сфере военного бюджета. Целью договора является повышение стабильности и уменьшения риска возникновения новых военных конфликтов в регионе ОБСЕ.

Крым присоединился к России в марте 2014 года по итогам референдума, более 96% участников которого высказались за выход из состава Украины и воссоединение с Россией. Референдуму предшествовал государственный переворот на Украине в феврале того же года.