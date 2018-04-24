Дамаск, 24 апреля, 2018, 23:52 — ИА Регнум. Российские системы противовоздушной обороны сбили несколько малоразмерных летательных аппаратов, которые были нацелены на российскую авиабазы Хмеймим в сирийской провинции Латакия. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя авиабазы Хмеймим.

Минобороны России Обеспечение безопасности авиагруппы ВКС РФ в Сирии

Сообщается, что с наступлением темного времени суток 24 апреля средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим на удалении от аэродрома были обнаружены малоразмерные воздушные цели неизвестной принадлежности.

«Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы все воздушные цели были уничтожены», — рассказал представитель базы.

На данный момент военный аэродром функционирует в плановом режиме.

Стоит отметить, что ранее российские средства ПВО уже неоднократно отбивали атаку на авиабазу Хмеймим, которую пытались осуществить различные боевики с помощью беспилотных летательных аппаратов.