Мехико, 24 апреля, 2018, 23:40 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Мексики официально предупредило США о своем намерении приостановить взаимодействие с Вашингтоном.

Цитата из х/ф «Как вор у вора дубинку украл». реж. Джо Менендес. 2007. США Мексиканские мигранты в США

Документ с текстом заявления мексиканского МИД 24 апреля был направлен президенту США и обеим палатам конгресса.

Речь идет о приостановке сотрудничества в вопросах миграции и борьбы с организованной преступностью. Официальный Мехико объясняет свое намерение «неуважительным отношением» президента США Дональда Трампа к Мексике.

Напомним, глава Белого дома продолжает реализацию своих планов по ужесточению контроля на границей США и Мексики.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля мексиканский сенат потребовал от правительства прекратить сотрудничество с США в ответ на намерение Трампа отправить национальную гвардию для охраны мексиканской границы.

Миграция населения Мексики на территорию США зачастую является для него единственной возможностью заработать на жизнь.