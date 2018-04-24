Москва, 24 апреля, 2018, 23:20 — ИА Регнум. Руководитель российского Совета безопасности Николай Патрушев и глава Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Шамхани обсудили развитие ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке в целом, сообщает 24 апреля пресс-служба Совбеза России.

Kremlin.ru Николай Патрушев

«Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Шамхани обсудили ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке», — указано в сообщении пресс-службы.

Ранее Николай Патрушев и Али Шамхани обсудили ракетные удары США и их сателлитов по Сирии.

Напомним, Россия и Иран являются гарантами урегулирования конфликта в Сирии в рамках Астанинского процесса.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с президентом Франции Макроном заявил, что Вашингтон намерен препятствовать получению Ираном выхода к Средиземному морю.

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