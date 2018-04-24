Лондон, 24 апреля, 2018, 23:15 — ИА Регнум. В решениях Генеральной ассамблеи Организации Объединённых Наций заложен механизм, который поможет обойти вето Российской Федерации в Совете Безопасности при решении о реакции на «химическую атаку» в Сирии. Об этом сегодня, 24 апреля, пишет газета The Guardian.

Wikigogo.or Аллегорическая статуя «Перекуём мечи на орала», установленная у здания ООН в Нью-Йорке

Издание напоминает, что за последнее время Россия 11 раз использовала свое право вето в Совете Безопасности ООН при принятии решений относительно Сирийской Арабской республики, которые касались, в частности, расследования случаев применения химического оружия.

В связи с этим западные дипломаты обсуждают возможность обойти российское вето. Оказывается, в 1950 году была принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, которая называется «Единство в пользу мира». Эта резолюция предусматривает, что в случае согласия девяти членов Совбеза из 15 вопрос может быть передан на голосование в Генеральную ассамблею.

Для того, чтобы резолюция была принята в этом случае, за неё должны проголосовать 2/3 членов Генассамблеи ООН.

Стоит отметить, что ранее этот механизм уже использовался западными странами в попытке продавить нужные им резолюции, но особого успеха он не имел.