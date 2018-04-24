Минск, 24 апреля, 2018, 23:29 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая 24 апреля на вопросы депутатов по итогам своего послания к народу и парламенту, рассказал о том, что следует учесть властям республики при развитии белорусского языка.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

По словам Лукашенко, для активизации процесса более широкого внедрения белорусского языка необходимо всё продумать и не допустить ситуации, в которой какая-либо часть общества восприняла бы это негативно. Глава государства призвал «не торопиться в этой теме», поскольку в ином случае можно «получить обратный эффект».

В этом контексте Лукашенко затронул и тему отношений между Москвой и Минском, подчеркнув: «Мы не можем оторвать белоруса и русского, мы едины». По словам белорусского лидера, вопрос языка не должен быть проблемой в межнациональном общении, особенно с Россией.

Лукашенко также призвал «четко понимать, где друзья, а где временные попутчики в лучшем случае». Он обратил внимание на поддержку республики со стороны России и Китая, а также отметил, что при любой попытке разговора с европейской стороной можно услышать упреки по поводу наличия в Белоруссии смертной казни. По словам Лукашенко, Россия и Китай не ставят Белоруссии таких уловий, как ЕС. «Понимают такими, какие мы есть, если надо подсказывают», — отметил он.

Напомним, сегодня глава Белоруссии обратился с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сделав несколько громких заявлений. В частности, говоря о союзе с Россией, президент республики отметил, что ценность сотрудничества между Москвой и Минском возросла, но «молочные и мясные войны набили оскомину».

Кроме того, Лукашенко заявил, что для Белоруссии есть более значимые вопросы, чем внесение изменений в Конституцию. По словам главы республики, «с народом играть нельзя», так как в противном случае ситуация может стать аналогичной тому, что произошло в Армении, когда премьер-министр страны Серж Саргсян был вынужден под давлением общественных протестов уйти в отставку со своего поста.

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Как передавало ИА REGNUM, политика «мягкой белорусизации», проводимая властями республики уже несколько лет, предполагает сокращение использования русского языка, а вместо него — более широкое употребление белорусского.

Несмотря на то, что официальный Минск отрицает проведение такого курса, различные меры по дискриминации русского языка предпринимаются министерствами информации, образования и другими государственными органами республики. По итогам 2016 года, который был объявлен в Белоруссии «Годом культуры», активизацию данного процесса в стране констатировали многие российские, белорусские и другие иностранные журналисты и эксперты.

Отметим, что на сегодняшний день русским языком в разных сферах жизнедеятельности пользуется более 90% граждан Белоруссии.