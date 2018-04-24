Дамаск, 24 апреля, 2018, 22:45 — ИА Регнум. Самолет-разведчик ВВС США RC-135U курсировал в Восточном Средиземноморье у побережья Сирии и базы материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе, сообщает 24 апреля газета «Известия».

Рене Магритт. Шпион. 1928

По информации издания, американский самолет с бортовым номером 64−14 847 и позывным BUDD74 взлетел с авиабазы Суда-бэй на острове Крит.

Порядка четырех часов воздушный разведчик курсировал вдоль средиземноморского побережья Сирии, Израиля и Ливана.

Напомним, российские военные находятся на территории Сирии по официальному приглашению законного правительства этой страны.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшую неделю воздушную разведку вдоль границ России проводили 18 самолетов стран НАТО. Истребители ВКС РФ несколько раз поднимались в воздух для перехвата и сопровождения самолетов-шпионов.