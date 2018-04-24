Александрия, Египет, 24 апреля, 2018, 22:49 — ИА Регнум. Трое граждан Китая погибли в результате дорожно транспортного-происшествия в Египте, 24 апреля передает агентство Reuters.

Египет

Сообщается, что крупное ДТП с участием китайских туристов произошло на трассе Каир — Александрия на севере Египта.

Согласно официальному заявлению, в результате ДТП трое граждан Китая погибли, восемь китайских туристов получили ранения. Двое раненых находятся в критическом состоянии.

Как передавало ИА REGNUM, 23 апреля в результате ДТП в Северной Корее погибли 32 китайских туриста, а также четверо граждан КНДР.

24 апреля соболезнования в связи с гибелью граждан Китая в Северной Корее принес лидер КНДР Ким Чен Ын.

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