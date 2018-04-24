Москва, 24 апреля, 2018, 22:22 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба России предлагает внести изменения в законодательство, делающие обязательным наличие на мобильных устройствах предустановленных российских программных продуктов, сообщает 24 апреля пресс-служба ведомства.

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Как отмечается, в ФАС часто поступают жалобы от граждан на предустановленные сервисные приложения на телефонах, смартфонах, планшетах, которые зачастую устанавливаются на оборудование связи автоматически и без возможности удаления.

В качестве комплексного решения проблемы ФАС предлагает закрепить в российском законодательстве требование о наличии в пользовательском оборудовании связи предустановленных отечественных сервисных приложений, таких как браузер, почтовый клиент, аудио-проигрыватель и других.

«Другими словами, если есть российский аналог приложению, которое производитель мобильных устройств планирует предустановить на устройство связи, такой аналог должен также быть предложен потребителю», — поясняют в антимонопольной службе.

ФАС считает, что такая мера «не только расширит возможности выбора для пользователей, но и станет хорошей поддержкой для российских разработчиков конкурировать с цифровыми гигантами».

Кроме этого, в ФАС полагают, что у пользователей должна появиться возможность полного удаления предустановленных программ в тех случаях, когда это не грозит привести к некорректной работе устройства или отказу его работы.