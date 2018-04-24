«Мерзость, зло и сатанизм» — президент Нигерии осудил убийство католиков
Абуджа, 24 апреля, 2018, 22:49 — ИА Регнум. Президент Нигерии Мохаммаду Бухари заявил, что убийство прихожан и священников католической церкви является попыткой «разжечь религиозный конфликт» в стране, 24 апреля передает агентство Associated Press.
В своем заявлении Бухари охарактеризовал нападение на католиков в штате Бенуэ в центральной Нигерии как «мерзкий, злой и сатанинский» акт.
Атака произошла в поселении Аяр-Мбалом в штате Бенуэ. Нападавшие боевики убили 15 человек в церкви, в том числе двоих священников, а также подожгли 50 домов в деревне.
Предположительно, атака была произведена скотоводами-фулани, преимущественно мусульманами, которые несколько лет воюют с фермерами-христианами в центральной Нигерии.
Отметим, президент Нигерии Мохаммаду Бухари является фулани, и этот факт уже привел к заявлениям о его «поддержке» действий кочевников в провинции Бенуэ.