Абуджа, 24 апреля, 2018, 22:49 — ИА Регнум. Президент Нигерии Мохаммаду Бухари заявил, что убийство прихожан и священников католической церкви является попыткой «разжечь религиозный конфликт» в стране, 24 апреля передает агентство Associated Press.

Священник

В своем заявлении Бухари охарактеризовал нападение на католиков в штате Бенуэ в центральной Нигерии как «мерзкий, злой и сатанинский» акт.

Атака произошла в поселении Аяр-Мбалом в штате Бенуэ. Нападавшие боевики убили 15 человек в церкви, в том числе двоих священников, а также подожгли 50 домов в деревне.

Предположительно, атака была произведена скотоводами-фулани, преимущественно мусульманами, которые несколько лет воюют с фермерами-христианами в центральной Нигерии.

Отметим, президент Нигерии Мохаммаду Бухари является фулани, и этот факт уже привел к заявлениям о его «поддержке» действий кочевников в провинции Бенуэ.