Ереван, 24 апреля, 2018, 22:18 — ИА Регнум. Отношения с Россией очень, очень и очень важны. Об этом заявил лидер протестного движения против премьерства Сержа Саргсяна, депутат парламента Армении Никол Пашинян на пресс-конференции для иностранных журналистов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Photolure Никол Пашинян

«Я думаю, всегда армянские власти на этот вопрос будут отвечать одинаково. Что отношения между Россией и Арменией очень, очень и очень важны. Нет никаких сомнений, что Россия и Армения дружественные, братские страны. Но это не означает, что в наших отношениях нет проблем. Но наша цель не критиковать эти проблемы, а решать их путем диалога, путем переговоров. Я уверен, что этот разговор с Россией получится», — сказал Пашинян, отвечая на вопрос, как он видит отношения между Арменией и Россией.

В качестве примера проблем Пашинян назвал права граждан Армении в России. Еще одной проблемой в отношениях лидер протестов считает продажу Россией оружия Азербайджану.

«Я думаю, что нарушается баланс сил между Арменией и Азербайджаном. Продавая оружие Азербайджану, вольно или невольно способствует этому», — сказал он.

По его словам, есть еще вопросы, связанные с экономикой, потому что многие армянские предприятия имеют некоторые проблемы с выходом на российский рынок.

«В любом случае я считаю, что нет нерешаемых вопросов, просто нужно быть терпеливым и настроиться позитивно», — добавил он.

В контексте формирования правительства страны лидер оппозиции подчеркнул, что это — внутреннее дело Армении.

«А Россия — это дружественная страна для Армении и ее народа, и мы имеем очень хорошие отношения между двумя странами, и я уверен, что Россия будет уважать решение армянского народа», — сказал Пашинян.

Об отношениях с Ираном и Грузией

По его словам, его движение не пророссийское, не прозападное и не проиранское.

«Мы исходим из национальных интересов Армении, а это означает, что мы очень ценим армяно-иранские отношения, очень ценим армяно-российские отношения, очень ценим отношения между Арменией и ЕС, а также отношения между Арменией и США, армяно-грузинские отношения. Мы не собираемся развивать наши отношения с какой-либо страной в ущерб отношениям с другими странами. Это очень важно», — заявил Пашинян на вопрос иранского журналиста.

Политик также отметил, что его политическая команда всегда высоко ценила отношения с Ираном.

«Мы собираемся глубочайшим образом развивать отношения с Ираном. В течение всего нашего политического пути Иран присутствовал во всех наших интервью, во всех наших программах. Иран — страна, которое имеет ключевое значение».

Так как Иран и Грузия те страны, у которых с Арменией дружественные отношения, по словам Пашиняна, он придаёт стратегическое значение армяно-иранским и армяно-грузинским отношениям.

О российских военных базах в Армении

Пашиняна спросили также о российских военных базах в Армении. По словам депутата, он не собирается отказываться от российских военных баз.

«В данный момент мы не можем сказать, что у нас есть какие-то связанные с базами проблемы. Так как у нас есть очень большие проблемы не только с охраной армяно-турецкой, но и армяно-азербайджанской границы. И факт в том, что у Армении сейчас нет достаточной армии для охраны всех своих границ. Это политическая реальность, которую должно учитывать любое армянское правительство», — сказал Пашинян.

О возможном выходе Армении из ЕАЭС и ОДКБ

Что касается членства Армении в ЕАЭС и ОДКБ, то, по словам политика, он никогда не говорил о выходе Армении из ОДКБ.

«Сейчас ситуация такова, что выход из таких организаций, как ЕАЭС и ОДКБ, может происходить только путем референдума. Но я уже сказал, что мы не собираемся делать каких-то геополитических резких движений. Как я уже сказал, мы собираемся делать только такие шаги, которые в интересах Республики Армения».

По его словам, сейчас не время для каких-то резких движений в геополитической сфере.