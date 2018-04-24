Санкт-Петербург, 24 апреля, 2018, 22:09 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге зафиксирована вторая за месяц вспышка массового заболевания кишечной инфекцией среди воспитанников детских садов. В государственном детском саду № 46 Пушкинского района заболели 17 детей и еще четверо взрослых. Диагноз — сальмонеллез.

Universitetssykehuset Nord-Norge Детский сад

Как сообщили 24 апреля в Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, в детском саду в поселке Шушары на улице Ростовской зарегистрирован очаг кишечной инфекции.

«Заболели дети 4−6 лет. Госпитализировано 4 ребенка. Всего пострадал 21 человек, в том числе 17 детей. Диагноз «сальмонеллез» установлен 18 пострадавшим, из них 16 детей», — отчитались в санитарном ведомстве.

Специалисты Роспотребнадзора начали санитарно-эпидемиологическое расследование и организовали комплекс противоэпидемических мероприятий. Было проведено обследование персонала ГБДОУ Детский сад № 46 и лабораторные исследования продовольственного сырья и пищевой продукции.

«В ходе расследования выявлены грубые нарушения требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия. Причины и условия формирования очага установлены», — отметили в управлении Роспотребнадзора, не раскрывая подробностей того, что стало причиной болезни.

На ЧП уже отреагировала прокуратура Пушкинского района. Она начала проверку в связи заболеванием воспитанников детсада № 46 в поселке Шушары.

«Прокуратура выясняет обстоятельства происшедшего, заведующая детским садом вызвана в прокуратуру для дачи объяснений по существу. По результатам проверки будет решён вопрос о применении мер прокурорского реагирования», — сообщили вечером во вторник в городской прокуратуре.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля произошла вспышка острой кишечной инфекции в детском саду № 111 Невского района. К 6 апреля заболело 38 человек — 35 детей и трое взрослых сотрудников детсада. Были госпитализированы в больницы 16 детей. К 10 апреля в больницу отправили еще пятерых детей.

Деятельность ГБДОУ «Детский сад №111» решением суда была приостановлена на 30 суток. По результатам лабораторного обследования у заболевших и контактных лиц обнаружена шигелла — анаэробная бактерия, возбудитель дизентерии. Как она попала в детский сад, устанавливается. Прокуратура и Следственный комитет проводят проверки по факту массового отравления в детсаду №111.

Добавим, что в середине апреля было также зарегистрировано шесть случаев острых кишечных инфекций среди учеников начальных классов средней школы № 118 Выборгского района Петербурга. Дети были госпитализированы с признаками острых гастроэнтеритов и энтероколитов средней степени тяжести.