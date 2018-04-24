Великий Новгород, 24 апреля, 2018, 21:12 — ИА Регнум. Комитет Новгородской областной думы по законодательству и местному самоуправлению сегодня, 24 апреля, поддержал поправку вице-спикера регионального парламента Алексея Чурсинова (ЛДПР) о возврате прямых выборов мэра Великого Новгорода. Как сообщил депутат корреспонденту ИА REGNUM, из пяти депутатов, присутствовавших на заседании комитета, возврат прямых выборов градоначальника в Великом Новгороде поддержали трое, против проголосовали два депутата.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный бюллетень

По словам Чурсинова, итог голосования мог бы быть иным, если бы на заседание вовремя явился депутат от «Единой России» Роман Нисанов, но он опоздал, а повторно голосовать за поправку не стали.

«Первый редут на пути возврата прямых выборов мэра преодолён!»— заявил Алексей Чурсинов в комментариях новгородским СМИ.

При этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM было понятно, что итог голосования на комитете удивил и его самого: если бы даже голоса распределились поровну, поправка не считалась бы поддержанной комитетом. В официальном пресс-релизе, который распространил по итогам сегодняшних заседаний комитетов информационный отдел Новгородской областной думы, также заявлено, что проект областного закона, предложенный Чурсиновым, поддержан.

Голосование по законопроекту состоится на очередном заседании Новгородской областной думы завтра, 25 апреля.

Напомним, речь идёт о внесении изменений в областной закон «О сроке полномочий представительных органов муниципальных образований Новгородской области и порядке формирования представительных органов муниципальных районов Новгородской области, сроке полномочий и порядке избрания глав муниципальных образований Новгородской области, требованиях к уровню профессионального образования и профессиональным знаниям и навыкам, учитываемых в условиях конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального района».

С поправкой о возвращении прямых выборов мэра Великого Новгорода, отменённых вместе с прямыми выборами глав районов Новгородской области в 2014 году, Алексей Чурсинов выступил 11 апреля, и это — повторная инициатива. Летом 2017 года он как лидер фракции ЛДПР в региональном парламенте уже вносил такой же законопроект в областную думу, но инициатива была отклонена большинством голосов депутатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, срок полномочий действующего мэра Великого Новгорода Юрия Бобрышева истекает в сентябре 2018 года. Согласно региональному законодательству, глава Великого Новгорода больше не будет избираться на прямых выборах. Он будет избираться по конкурсу и утверждаться депутатами городской думы. Сам Чурсинов в начала апреля также заявил о своих мэрских амбициях.