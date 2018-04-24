Санкт-Петербург, 24 апреля, 2018, 21:21 — ИА Регнум. На Дворцовой площади Санкт-Петербурга состоялась первая репетиция сухопутной части военного парада в ознаменование 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов.

Дарья Драй ИА REGNUM Репетиция парада на Дворцовой

Дарья Драй ИА REGNUM Первая репетиция Парада Победы в Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Построение

Всего запланировано пять «обычных» репетиций парада и одна — генеральная. Первая тренировка включала в себя только построение, приветствие и прохождение пеших колонн военнослужащих, без участия автомобильной и гусеничной техники.

Парадные расчеты боевых машин, артиллерийских и ракетных комплексов пока что тренируются за пределами города, на военных аэродромах, размеченных по образцу Дворцовой площади.

Всего в параде 9 мая в Петербурге примут участие около 4,5 тысячи человек. Среди них будут военнослужащие Западного военного округа, воспитанники суворовских и нахимовского военных училищ, курсанты вузов Минобороны России, сотрудники МЧС, МВД и войск Росгвардии.

Дарья Драй ИА REGNUM Репетиция военного парада на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Сотрудницы полиции

Дарья Драй ИА REGNUM Бегущие кадеты

В День Победы 9 мая по Дворцовой площади пройдут около ста единиц военной техники, состоящей на вооружении подразделений ЗВО. В авиационной части парада будет представлено 45 самолетов и вертолетов, в военно-морской части на Неву выйдут семь боевых кораблей Балтийского флота.

На трибунах главной площади Петербурга разместятся 1362 человека, а смотровая площадка сможет вместить до 2000 человек.

Дарья Драй ИА REGNUM Проезд кортежа

Дарья Драй ИА REGNUM Проезд кортежа

Очередные тренировки военного парада на Дворцовой площади назначены на 26, 30 апреля, 2 и 4 мая. Генеральная репетиция парада состоится 7 мая.

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Репетиции воздушной части парада намечены на 4 и 7 мая в небе над центром Петербурга. В них примут участие 25 самолетов и 13 вертолетов.