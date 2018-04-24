На Дворцовой площади держат равнение на День Победы
Санкт-Петербург, 24 апреля, 2018, 21:21 — ИА Регнум. На Дворцовой площади Санкт-Петербурга состоялась первая репетиция сухопутной части военного парада в ознаменование 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов.
Всего запланировано пять «обычных» репетиций парада и одна — генеральная. Первая тренировка включала в себя только построение, приветствие и прохождение пеших колонн военнослужащих, без участия автомобильной и гусеничной техники.
Парадные расчеты боевых машин, артиллерийских и ракетных комплексов пока что тренируются за пределами города, на военных аэродромах, размеченных по образцу Дворцовой площади.
Всего в параде 9 мая в Петербурге примут участие около 4,5 тысячи человек. Среди них будут военнослужащие Западного военного округа, воспитанники суворовских и нахимовского военных училищ, курсанты вузов Минобороны России, сотрудники МЧС, МВД и войск Росгвардии.
В День Победы 9 мая по Дворцовой площади пройдут около ста единиц военной техники, состоящей на вооружении подразделений ЗВО. В авиационной части парада будет представлено 45 самолетов и вертолетов, в военно-морской части на Неву выйдут семь боевых кораблей Балтийского флота.
На трибунах главной площади Петербурга разместятся 1362 человека, а смотровая площадка сможет вместить до 2000 человек.
Очередные тренировки военного парада на Дворцовой площади назначены на 26, 30 апреля, 2 и 4 мая. Генеральная репетиция парада состоится 7 мая.
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Репетиции воздушной части парада намечены на 4 и 7 мая в небе над центром Петербурга. В них примут участие 25 самолетов и 13 вертолетов.