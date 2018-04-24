Ереван, 24 апреля, 2018, 21:02 — ИА Регнум. Ни один из представителей Республиканской партии Армении (РПА) не может стать кандидатом в премьер-министры Армении, время этой партии ушло, заявил 24 апреля лидер протестной оппозиции Никол Пашинян на пресс-конференции для иностранных журналистов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иосиф Кубатьян ИА REGNUM Никол Пашинян (справа)

Он повторил четыре пункта программы мирной передачи власти в Армении, первый из которых, как подчеркнул он, выполнен — Серж Саргсян подал в отставку с поста премьер-министра. По словам Пашиняна, далее парламент должен избрать премьер-министром «кандидата от народа», и должно быть сформировано временное правительство, которое подготовит условия для проведения досрочных парламентских выборов в ближайшие 2−3 месяца. Он не согласился с кандидатурой временно исполняющего обязанности премьера Карена Карапетяна.

На вопрос, может ли он стать премьер-министром, Пашинян отметил: «Если народ возложит на меня такую ответственность, я не откажусь. Я думаю, так и будет. Мы должны обеспечить свободные выборы в Армении. Политический кризис начался в тот момент, как люди тотально перестали доверять выборам. Первое, что мы должны сделать, — это реформировать избирательный кодекс».

Отвечая на вопрос, есть ли гарантии, что РПА откажется от власти, Пашинян отметил, что РПА «не существует, остался ее призрак».

У меня нет необходимости получать гарантии от РПА. У нас более мощные гарантии со стороны народа Армении и диаспоры. Я не вижу какую-либо силу, которая сможет противостоять народу Армении».

На вопрос, возможно ли выдвижение Карена Карапетяна в качестве кандидата на пост премьера, если он уйдет из РПА, Пашинян ответил: «Нет».

Относительно своей внешнеполитической позиции Пашинян отметил, что Армения должна углублять отношения как с Россией, так и с Западом, а также с соседями Ираном и Грузией. Но Армения не будет углублять отношения с одной страной за счет отношений с другой, посчитал он.