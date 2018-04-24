Москва, 24 апреля, 2018, 20:22 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила обращения в международные организации с просьбой об оказании помощи в освобождении гражданки России Елены Одновол, задержанной службой безопасности Украины по подозрению в «государственной измене».

Kremlin.ru Татьяна Москалькова

Как говорится в распространённом заявлении омбудсмена, международные организации должны «осудить подобные действия украинской стороны и способствовать недопущению их впредь».

Сообщается, что Елена Москалькова также обратилась к уполномоченному по правам человека Верховной рады Украины Людмиле Денисовой с просьбой о содействии в скорейшем освобождении задержанной гражданки России.

Напомним, 23 апреля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о задержании сотрудниками СБУ на контрольно-пропускном пункте «Чонгар» женщины, которая выступала доверенным лицом президента России Владимира Путина на выборах 2018 года и собирала подписи за его выдвижение в Крыму.

По данным всероссийской общественной организации «Волонтёры Победы», речь идёт о руководителе крымского отделения организации Елене Одновол. Гражданство России она получила в 2014 году. Сообщалось, что активистка была задержана на границе с Украиной, куда направлялась для встречи с родственниками.

Украинская сторона обвиняет российскую гражданку в «подрывной деятельности против Украины во вред её суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности».

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