Пекин, 24 апреля, 2018, 20:20 — ИА Регнум. Официальный Пекин отреагировал на доклад госдепа США о ситуации с правами человека в мире и 24 апреля опубликовал перечень систематических нарушений прав человека в США.

Иван Шилов ИА REGNUM Статуя Свободы

Госсовет Китая отмечает, что манера американцев оценивать и осуждать внутренние дела других стран создает ощущение, что в самих Соединенных Штатах ситуация в сфере прав человека просто идеальна.

«Продолжая играть роль «защитника прав человека» и считая себя «судьей морали и нравственности», США произвольно осуждают внутренние дела и обстановку в сфере прав человека в других странах, их критика отличается абсурдностью и заблуждениями», — указано в китайском докладе.

Госсовет КНР считает, что Вашингтон должен озаботиться правами человека в своей стране, где ситуация в этой сфере негативна и продолжает ухудшаться.

В качестве примера доклад госсовета Китая указывает на рост преступности, ухудшение межрасовых отношений, вмешательство властей в личную жизнь граждан и широкомасштабные нарушения принципа неприкосновенности частной жизни.

Кроме того, власти Китая в своем докладе указали на произвол полиции и свободный оборот огнестрельного оружия, приводящий к многочисленным смертям и ранениям.

Не менее мрачная картина наблюдается в сфере расовой дискриминации в системе правосудия, где, согласно статистике, темнокожие подсудимые получают более длительные сроки тюремного заключения, чем представители европеоидной расы.

Власти КНР отмечают, что в США наблюдается нетерпимое отношение к мусульманам, дискриминация женщин и инвалидов, почти 60 млн граждан США живут за чертой бедности и в нищете, а образование и сфера медицинских услуг выглядят крайне незавидно.

Госсовет Китая особо подчеркнул, что результатами военных операций США по всему миру становятся гибель сотен тысяч людей и массовые нарушения базовых прав человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля госдеп США опубликовал ежегодный доклад о соблюдении прав человека в мире, в котором резкой критике подверглась политика России, Китая, Сирии, КНДР, Ирана и Турции.