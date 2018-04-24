Черкесск, 24 апреля, 2018, 20:14 — ИА Регнум. За неправильный диагноз, в результате которого погиб ребенок, будут судить участкового врача-педиатра в Карачаево-Черкесии. Трагедия произошла в октябре 2017 года. Жители города Черкесска вызвали скорую помощь к заболевшему малышу. Приехавший на вызов фельдшер, поставив предварительный диагноз «ОРВИ, бронхит», госпитализировал ребенка в городскую больницу Черкесска.

Максим Цуканов ИА REGNUM Сплошная прямая

Однако врач-педиатр приемного отделения детской больницы оценил состояние ребенка как удовлетворительное. Он не предпринял необходимых в данной ситуации мер: не назначил анализы, чтобы уточнить диагноз, не обеспечил проведение консультации детского врача-инфекциониста, не принял меры по экстренной госпитализации, чтобы оказать квалифицированную медицинскую помощь.

Как установило следствие, в действиях врача была допущена «преступная небрежность при оказании больному ребёнку медицинской помощи», сообщили ИА REGNUM 24 апреля в пресс-службе СКР по региону. В результате установления неверного диагноза и выбора неверной тактики лечения ребенок скончался от двухстороннего вирусного воспаления легких.

По факту смерти несовершеннолетнего было возбуждено уголовное дело, при расследовании которого была установлена вина врача. В настоящее время с утвержденным обвинительным заключением дело передано для рассмотрения в суд. Врачу грозит наказание — до трех лет колонии.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года были осуждены за врачебную ошибку, приведшую к гибели ребенка, трое врачей в районной больнице Ставропольского края. Прооперированной девочке неправильно подключили аппарат искусственной вентиляции легких, из-за чего она умерла. Медики были признаны виновными в смерти девочки по неосторожности. Им вынесен приговор от одного до полутора лет лишения свободы в колонии-поселении.

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