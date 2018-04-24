Киев, 24 апреля, 2018, 20:09 — ИА Регнум. Национальная акционерная компания (НАК) «Нафтогаз Украина» поблагодарила украинских депутатов, членов делегации в парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) за попытку убедить депутатов парламента Дании блокировать строительство газопровода «Северный поток-2».

Gazprom.ru Северный Поток-2

«Спасибо нашим депутатам за продуктивную встречу с датскими коллегами. Теперь они знают, что эффект от реализации «Северного потока-2» равен нервно-паралитическому эффекту от «Новичка», — пишет НАК на своей странице в Фейсбуке.

В частности, член украинской делегации в ПАСЕ, депутат от «Блока Петра Порошенко» Алексей Гончаренко поблагодарил депутатов датского парламента за то, что Дания не выдала разрешения на строительство «Северного потока-2».

«Сегодня в ПАСЕ провели встречи с французскими и датскими парламентариями на тему опасности путинского проекта Nord Stream 2 для всей Европы… Датских коллег мы поблагодарили за позицию Дании, которая пока единственная не дала согласие на прохождение через ее территориальные воды путинской трубы. Коллеги из Дании подтвердили свою личную твёрдую позицию против этого проекта и предложили больше информировать европейских коллег из других партий, чтобы сделать этот вопрос общеевропейским, а не вопросом отдельных стран», — написал Гончаренко в Фейсбуке.

По его словам, проект является «политическим и нацеленным не только против Украины, но и против всей Европы». «У меня на футболке написано: «North stream to North Korea». Северный поток в Северную Корею», — добавил Гончаренко.

При этом депутат от БПП, член украинской делегации в ПАСЕ Светлана Залищук назвала поддержку Евросоюзом «Северного потока-2» якобы поддержкой строительства трубы, «по которой Россия будет поставлять газ в ЕС, который будет иметь нервно-паралитический эффект на политическую систему ЕС».

«Некий проект «Новичок-2» в промышленных масштабах. Первой откажет ключевой орган ЕС — система солидарности. В Дании это понимают, поэтому большинство в парламенте Дании не поддерживает выдачу разрешения на строительство «Северного потока-2», по словам руководителя комитета по иностранным делам Мартина Лидегорда. Однако решение будет принимать правительство после рекомендаций со стороны МИД относительно последствий в сфере безопасности», — написала Залищук на своей странице в Фейсбуке.

При этом она признает, что отказ Дании не остановит проект, поскольку «Газпром» сможет строить газопровод в международных водах, «но это дороже минимум на $3 млрд, плюс время».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля глава российского «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что после начала эксплуатации газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» транзит российского газа через Украину сократится в 10 раз. «Другое дело, что это объемы, которые будут, без сомнения, менее значительны. Видимо, речь может идти о 10—15 млрд куб. м газа в год», — уточнил Миллер.

Напомним, ранее зампредправления «Газпрома» Александр Медведев заявил о готовности компании к началу переговоров с «Нафтогазом» по новому контракту на транзит газа через газотранспортную систему Украины. По его словам, разбирательства в арбитраже по действующему контракту этому не мешают.