Баку, 24 апреля, 2018, 20:09 — ИА Регнум. Азербайджан и Иран согласовали льготный тариф на перевозку нефти и нефтепродуктов по транспортному коридору «Север — Юг». Об этом сегодня, 24 апреля, сообщило ABC. az, передает корреспондент ИА REGNUM.

Transrussia.ru Конференция «ТрансРоссия»

«После завершения строительства участка Астара — Решт на иранской территории поезда смогут двигаться от Индийского океана до Северной Европы, а также по линии Баку — Тбилиси — Карс через Турцию в Восточную и Центральную Европу. Уже согласован льготный тариф со скидкой в 50% на перевозку нефти и нефтепродуктов через территорию Азербайджана», — рассказал начальник отдела по тарифной политике и маркетингу ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Али Гасымов.

По его словам, первый этап объединения железных дорог Азербайджана и Ирана посредством запуска тестового поезда Астара — Астара уже завершен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Азербайджан готов выделить 500 млн долларов на строительство участка железной дороги на территории Ирана. Об этом на выставке «ТрансРоссия» рассказал советник посольства Азербайджанской Республики в РФ Шовги Мехдизаде, сообщило «РЖД Партнер». Ожидается, что проект ветки длиной в 150 км будет прорабатываться в ближайшее время.

Транспортный коридор «Север — Юг» рассчитан на транспортировку грузов из стран Юго-Восточной Азии и Персидского залива в Северную Европу. В рамках проекта предполагается соединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать 5 млн тонн грузов в год с дальнейшим наращиванием до 10 млн тонн и более. Основным преимуществом этого коридора является то, что он позволяет сократить сроки доставки грузов более чем вдвое.