Москва, 24 апреля, 2018, 19:50 — ИА Регнум. Власти Москвы окажут материальную помощь семье ребёнка, погибшего 21 апреля в результате урагана в столичном регионе. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Последствия урагана

«В соответствии с распоряжением правительства города Департаментом труда и социальной защиты населения Москвы будет выплачена единовременная материальная помощь семье погибшей в результате урагана в размере 1 млн рублей», — приводит его слова агентство «Москва».

Кроме этого, как сообщил заммэра, средства будут выделены ГБУ «Ритуал» на обеспечение необходимых ритуальных услуг для организации погребения погибшей.

Единовременные выплаты получат также пострадавшие в результате урагана. Размер выплаты тем, кто был госпитализирован в московские стационары, составит 500 тысяч рублей, а тем, кому помощь была оказана амбулаторно — 100 тысяч рублей.

Как передавало ИА REGNUM, в результате урагана, прошедшего в столичном регионе субботу, 21 апреля, погибла 12-летняя девочка, ещё 17 человек пострадали. Ураганом оказалось повалено более тысячи деревьев, повреждены кровли 34 домов, а также около 90 автомобилей.

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