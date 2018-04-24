Киев, 24 апреля, 2018, 19:41 — ИА Регнум. На Украине эксперты и политики обсуждают перспективы создания Украинской автокефальной православной церкви, что фактически приведет к отделению украинских церквей от Русской православной церкви.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дымовая завеса

В частности, политолог Виктор Уколов напомнил, что вопрос создания единой православной поместной церкви на Украине обсуждалась еще при президентстве Виктора Ющенко.

«За четыре года мы убедились, что Порошенко — глубоко верующий человек и православный христианин, который, как и другие, страдает из-за раскола православия в Украине. Именно поэтому он бывал как в храмах Киевского, так и в храмах Московского патриархатов. Именно поэтому в последнем пасхальном обращении Порошенко процитировал слова апостола Павла: «Один Господь, одна вера, одно крещение» (Ефесян 4:5). Интересно также, что впервые обращение об объединении подписывают не только руководители церквей, но и среднее звено — епископы. Это позволит проукраинской части УПЦ МП вырваться из-под влияния своего промосковского руководства», — отметил Уколов на своей странице в Фейсбуке.

Он прогнозирует резкую активизацию на Украине российской агентуры.

«Те, кто останется, должны честно себя называть отделением даже не русской, а именно Российской православной церкви (РПЦ), потому что, не поддержав процесс объединения и преодоления раскола, потеряют и связь с Украиной. Кстати, насколько я понимаю, Вселенский православный патриарх Варфоломей, признавая автокефалию Украинской православной церкви, автоматически признает каноничность новой церкви и рукоположение ее священников. Поэтому РПЦ больше не сможет дурачить головы верующим заявлениями о якобы неканоничности украинского православия. P.S. Теперь следите, что будет делать агентура Москвы. Это очень резкий шаг по ограничению влияния России на территории Украины», — добавил Уколов.

При этом депутат от «Народного фронта», член комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Дмитрий Тымчук заявил, что в прошлом году во время визита в Стамбул депутат от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский предлагал вселенскому патриарху Варфоломею свое «спонсорство».

"16−17 декабря прошлого года состоялся визит в Стамбул делегации во главе с управляющим делами УПЦ МП митрополитом Антонием. Также в состав делегации входили народный депутат Украины от Оппозиционного блока Вадим Новинский и заместитель главы отдела внешних сношений УПЦ МП протоиерей Николай Данилевич. В Стамбул данная делегация прибыла на частном самолете, который принадлежит Новинскому. При этом на территории самой Турции (непосредственно в Стамбуле) члены делегации сопровождались заместителем генерального консула РФ в Стамбуле Дмитрием Евдокимовым… А народный депутат Новинский, кроме того, пытался предложить свое «спонсорство» вселенскому патриарху», — отметил Тымчук на своей странице в Фейсбуке.

Он сообщил, что замглавы отдела внешних сношений УПЦ МП протоиерей Николай Данилевич «пытался решить вопросы поставок заинтересованным физическим и юридическим лицам в Болгарии, Сербии и Греции угля (по бросовым ценам) с территорий» ДНР и ЛНР.

«Распространенная митрополитом Антонием и протоиереем Николаем Данилевичем информация по результатам вышеуказанного визита о якобы неизменной позиции вселенского патриарха относительно признания в Украине исключительно УПЦ МП как «единственной канонической православной конфессии» не соответствует действительности. Кроме того, следует отметить, что во время визита члены делегации никаких обещаний и гарантий относительно привилегированного положения УПЦ МП в Украине от вселенского патриарха не получали», — заверил Тымчук.

Как сообщалось, 23 апреля президент Петр Порошенко заявил, что Украина не боится возможного кровопролития, если произойдет отсоединение Украинской православной церкви от Московского патриархата, поскольку украинцы и так проливают кровь за свою независимость в Донбассе.

«Во-первых, мы украинцы, и государство Украина не боится России. Мы это доказываем уже четыре года во время абсолютно кровавой агрессии. Кровь Россия проливает на украинской земле. И сегодня это тысячи и тысячи украинцев, убитых и раненых, которые являются результатом российской вооруженной агрессии. Мир называет это гибридной войной», — сказал Порошенко.

Напомним, 22 апреля президент Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

«Вселенский патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии УПЦ. Соответствующее решение принял Святой и Священный Синод Вселенского патриархата», — отметил Порошенко.

По его словам, накануне Синод принял к рассмотрению обращение от президента к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви на Украине, постановление Верховной рады в его поддержку и соответствующие обращения иерархов украинских православных церквей.