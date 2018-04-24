Ташкент, 24 апреля, 2018, 19:44 — ИА Регнум. Монумент дружбы народов, перенесенный ранее на окраину Ташкента, будет установлен напротив дворца «Истиклол», сообщает 24 апреля «Sputnik Узбекистан» со ссылкой на хокимят Ташкента.

Just Памятник Шаахмеду Шамахмудову в Ташкенте на площади Дружбы народов

Работы по реконструкции начались 23 апреля 2018 года, и установка памятника семье Шомахмудовых состоится в ближайшее время.

Монумент дружбы народов символизирует дружные отношения в знаменитой семье Шомахмудовых, которая усыновила и воспитала 15 детей разных национальностей — русских, татар, казахов, латышей, молдаван, евреев и белорусов.

В хокимяте Ташкента отметили, что памятник, символизирующий дружбу народов, сплотит представителей разных национальностей, живущих в Ташкенте.

Напомним, монумент дружбы народов был открыт 26 мая 1982 года напротив дворца дружбы народов. Однако в 2008 году монумент был перенесен на окраину города из-за переименования площади.

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