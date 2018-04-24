Монумент дружбы народов вернется в центр Ташкента
Ташкент, 24 апреля, 2018, 19:44 — ИА Регнум. Монумент дружбы народов, перенесенный ранее на окраину Ташкента, будет установлен напротив дворца «Истиклол», сообщает 24 апреля «Sputnik Узбекистан» со ссылкой на хокимят Ташкента.
Работы по реконструкции начались 23 апреля 2018 года, и установка памятника семье Шомахмудовых состоится в ближайшее время.
Монумент дружбы народов символизирует дружные отношения в знаменитой семье Шомахмудовых, которая усыновила и воспитала 15 детей разных национальностей — русских, татар, казахов, латышей, молдаван, евреев и белорусов.
В хокимяте Ташкента отметили, что памятник, символизирующий дружбу народов, сплотит представителей разных национальностей, живущих в Ташкенте.
Напомним, монумент дружбы народов был открыт 26 мая 1982 года напротив дворца дружбы народов. Однако в 2008 году монумент был перенесен на окраину города из-за переименования площади.
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