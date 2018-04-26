Москва, 26 апреля, 2018, 08:12 — ИА Регнум. Санкционный удар США, нанесенный по компании «Русал», показал свою высокую эффективность на первом этапе, но продолжить наступление такого рода США вряд ли решатся. Почему это так, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Иван Шилов ИА REGNUM Суицид

Первая волна санкций, обрушенная на Россию после 2014 года, сошла на нет, не принеся особого ущерба. Довольно быстро восстановившийся объем внешней торговли России заставляет Вашингтон искать новые пути причинения экономического ущерба. Недавняя атака на «Русал» стоила владельцу этого алюминиевого гиганта потерь в миллиард долларов капитализации. Вашингтон просто запретил покупку продукции «Русала» и добился мощного эффекта — ведь в нынешнем, взаимосвязанном экономическом мире атака на алюминий Дерипаски не только нанесла одномоментный ущерб, но и обернулась угрозами потерь в российском банковском секторе. Под ударом оказались Сбербанк, ВЭБ, «Московский кредитный банк» и «Совкомбанк», активно кредитовавшие «подсанкционные компании».

И вдруг, начавшись так успешно, американская атака уперлась в неприятные последствия. Вызвав переполох на алюминиевом рынке, атака на «Русал» принесла огромную прибыль предприятиям Китая, который является основным мировым производителем алюминия. Так станут ли Штаты гоняться за «Русалом» и дальше, рискуя значительно усилить китайскую экономику, успехи которой никак не входят в планы президента Трампа?

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