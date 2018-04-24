Ташкент, 24 апреля, 2018, 19:18 — ИА Регнум. По итогам бизнес-форума и национальной туркменской промышленной выставки деловые круги Узбекистан и Туркмении подписали соглашения и контракты на общую сумму $250 млн, сообщает 24 апреля «Sputnik Узбекистан» со ссылкой на председателя торгово-промышленной палаты (ТПП) РУ Адхама Икрамова.

Oilgas.gov.tm Туркмения и Узбекистан

По его словам, Ташкент рассматривает Ашхабад в качестве стратегического партнёра и поддерживает дальнейшее укрепление отношений в области экономики, транспорта, культуры и других сферах.

Икрамов напомнил, что по итогам 2017 года товарооборот между Туркменией и Узбекистаном увеличился на 55%, до $177,3 млн, что стало возможным за счет налаживания связей между компаниями двух стран. В 2017 году Узбекистан посетили 40 делегаций из Туркмении для обсуждения двустороннего сотрудничества.

Председатель ТПП добавил, что стороны обсуждают создание совместных предприятий и реализации инвестиционных проектов. Кроме этого, главы Узбекистана и Туркмении договорились проводить бизнес-форумы и промышленные выставки не реже, чем два раза в год.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля в Ташкенте открылась национальная промышленная выставка Туркмении, в рамках которой в выставочном зале были представлены туркменские экспортные товары. К гостям и участникам выставки обратился президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.