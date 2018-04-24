Москва, 24 апреля, 2018, 18:56 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предостерегает Армению — не дайте себя обмануть, ведь бывает так, что пряник покрыт сладкой глазурью, а внутри черствый и невкусный.

A.Savin Лидер ЛДПР В.В.Жириновский

Накануне на фоне акций протеста в отставку подал премьер-министр Армении Серж Саргсян.

Депутат Госдумы привел аналогию с обещаниями США Сирии — например, во время войны в Сирии американцы активно использовали курдов в своих интересах, но когда дело дошло до признания независимости Курдистана — бросили их.

«Так и Армении (могут) наобещать многое: вернуть Арарат, гарантировать защиту от Азербайджана и Турции, поддержку в вопросе Нагорного Карабаха. Но взамен попросят разместить на армянской земле военную базу для будущего нападения на Иран», — рассуждает Жириновский.

Однако, по его словам, «если такая война случится, то может привести к расчленению Ирана, а это уже будет означать миллионные потоки беженцев на север, то есть в Армению, в Центральную Азию, в Россию».

"Терроризм вновь придет и на Северный, и на Южный Кавказ, разрастется по всей Азии. Это лишь новый этап создания фронта вокруг России, но в результате пострадают все страны, окружающие нас», — указал Жириновский.

Он призвал помнить, что у России и Армении «общая судьба, а за возможные исторические ошибки придется расплачиваться веками».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на митинге лидер оппозиции Никол Пашинян заявил, что требованиями протестующих являются отставка Саргсяна, избрание премьером «кандидата от народа», формирование временного правительства, а затем внеочередные парламентские выборы.