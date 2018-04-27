Сингапур, 27 апреля, 2018, 07:04 — ИА Регнум. Сингапур отличается от привычного нам образа Азии: это ультрасовременный мегаполис, чистый, развитый, нередко считающийся и вовсе образцом идеального города. Каким предстает «город Льва» глазам фотографа, показывает в своем фоторепортаже ИА REGNUM Сергей Потеряев.

Сергей Потеряев Азиатская эклектика

«Сингапур — это та же Азия, где встречаются потоки, только перешагнувшая несколько ступеней развития, прыгнувшая в светлое настоящее и заглянувшая в будущее. Гуляя по городу, я наблюдал, как различные районы, улицы, элементы сливаются в единый организм, части которого не только не раздражают, а дополняют и совершенствуют друг друга», — делится своими впечатлениями от посещения города фотограф.

Сингапур урбанистичен, это царство стекла, бетона и света, и при этом он сохраняет в себе ту типично азиатскую экзотику, без которой он потерял бы свой характерный облик и встал в ряд со многими безликими городами мира — пусть чистыми, пусть современными, но лишенными того шика, который выделяет их из числа прочих.

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