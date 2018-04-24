Симферополь, 24 апреля, 2018, 18:36 — ИА Регнум. Жителям Крыма не следует ездить на Украину через границу с полуостровом. Об этом 24 апреля заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, передаёт телеканал RT.

Kremlin.ru Сергей Аксёнов

По его словам, крымчанам, в особенности тем, кто работал в органах государственной власти, стоит и вовсе воздержаться от поездок на Украину.

«Пиратское государство. Вам могут сделать что угодно», — подчеркнул глава Крыма.

В случае же крайней необходимости, по мнению Сергея Аксёнова, въезжать на территорию Украины лучше через пропускные пункты c материковой части России.

Как передавало ИА REGNUM, накануне сотрудники службы безопасности Украины задержали на контрольно-пропускном пункте «Чонгар» на границе с Крымом женщину, которая, по данным украинских властей, выступала доверенным лицом президента России Владимира Путина на выборах 2018 года и собирала подписи за его выдвижение в Крыму и Севастополе. Украинская прокуратура сообщила задержанной о подозрении в совершении «государственной измены».

По сообщениям СМИ, задержанная — руководитель всероссийской общественной организации «Волонтёры Победы» в Крыму Елена Одновол.

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