Москва, 26 апреля, 2018, 06:12 — ИА Регнум. Нарастающая череда обвинений и провокаций со стороны Запада в сторону России, продолжающаяся последнее время, заставляет задуматься как о причинах такой атаки, так и способах ответа, которые есть в распоряжении России. О том, как в современной обстановке Россия могла бы эффективно ответить на запугивание и санкции, пишет редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

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Игра на нервах, которую избрал Запад в качестве метода воздействия на Россию, требует в ответ прежде всего выдержки и внимания. Ведь, подвергая себя испытанию на прочность лживыми информационными атаками, Запад вполне может потерять единство. Реакция Германии, отказавшейся поддерживать бездоказательные обвинения Вашингтона в адрес Сирии, тому хороший пример. Это открывает новые возможности перед российской дипломатией, а на экономическом поле битвы все более очевидным становится благотворность западных санкций для России в долгосрочной перспективе. И, наконец, собственно военные столкновения показывают явное преимущество российских войск и их союзников над прокси-силами Запада.

Примеров накопилось множество, будь то Украина или Сирия. Какой же из этого следует вывод? России следовало бы перенести конфликт в ту область, где она показывает наилучшие результаты, а значит, необходимо наращивать ставки военного воздействия. Какие выигрыши сулит эта стратегия и как ее развернуть, не свалившись в безудержную повсеместную эскалацию?

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