Вашингтон, 24 апреля, 2018, 18:24 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану стоит приготовиться к «большим проблемам» в случае возобновления ядерной программы, 24 апреля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

В ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Белом доме Трамп заявил, что намерен «сдерживать» Иран на Ближнем Востоке.

Американский президент также отметил, что у Ирана «будут большие проблемы», если Тегеран решит возобновить ядерную программу.

«У них будут большие проблемы, чем когда-либо прежде», — пояснил президент США.

Напомним, Трамп является сторонником выхода США из «ядерной сделки» с Ираном, — международного соглашения 2015 года, которое предполагает остановку иранской ракетно-ядерной программы в обмен на снятие международных санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля глава МИД Ирана Мохаммад Зариф заявил, что страна готова «ускоренными темпами» возобновить свою ядерную программу в случае выхода США из соглашения.