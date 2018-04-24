Киев: Свыше тысячи украинских силовиков в Донбассе совершили самоубийства
Киев, 24 апреля, 2018, 18:13 — ИА Регнум. Свыше тысячи участников карательной операции Киева в Донбассе покончили с собой, сообщает 24 апреля агентство «Укринформ» со ссылкой на заявление главы комитета Верховной рады Украины по делам ветеранов Александра Третьякова.
По его мнению, одна из главных причин этого явления — широкое применение артиллерии в ходе боевых действий в Донбассе и вызванные этим контузии.
«На Украине уже более тысячи человек, которые воевали в АТО и закончили суицидом. Эта война в корне отличается от войны, которая была в Афганистане. На этой войне применяется артиллерийское оружие. И естественно, все психологические травмы связаны больше с этим. А это еще труднее для солдат. У многих есть контузии», — цитирует агентство мнение Третьякова.
По мнению ряда СМИ, вопрос массовых самоубийств среди силовиков обсуждается во властных кругах с целью перераспределения финансовых потоков, направляемых на реабилитацию участников боевых действий.
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опубликовал статистические данные о самоубийствах среди украинских силовиков.
По его данным, в Донбассе за неделю в среднем сводят счеты с жизнью от двух до трех военнослужащих, задействованных в карательной операции. При этом Матиос подчеркнул, что украинская военная прокуратура не располагает информацией о суицидах среди бывших участников «АТО», и приведенные им цифры касаются только силовиков, находящихся в зоне боевых действий.