Киев, 24 апреля, 2018, 18:13 — ИА Регнум. Свыше тысячи участников карательной операции Киева в Донбассе покончили с собой, сообщает 24 апреля агентство «Укринформ» со ссылкой на заявление главы комитета Верховной рады Украины по делам ветеранов Александра Третьякова.

Эдуард Мане. Самоубийство. 1880

По его мнению, одна из главных причин этого явления — широкое применение артиллерии в ходе боевых действий в Донбассе и вызванные этим контузии.

«На Украине уже более тысячи человек, которые воевали в АТО и закончили суицидом. Эта война в корне отличается от войны, которая была в Афганистане. На этой войне применяется артиллерийское оружие. И естественно, все психологические травмы связаны больше с этим. А это еще труднее для солдат. У многих есть контузии», — цитирует агентство мнение Третьякова.

По мнению ряда СМИ, вопрос массовых самоубийств среди силовиков обсуждается во властных кругах с целью перераспределения финансовых потоков, направляемых на реабилитацию участников боевых действий.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опубликовал статистические данные о самоубийствах среди украинских силовиков.

По его данным, в Донбассе за неделю в среднем сводят счеты с жизнью от двух до трех военнослужащих, задействованных в карательной операции. При этом Матиос подчеркнул, что украинская военная прокуратура не располагает информацией о суицидах среди бывших участников «АТО», и приведенные им цифры касаются только силовиков, находящихся в зоне боевых действий.