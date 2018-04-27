Белгород, 27 апреля, 2018, 04:05 — ИА Регнум. Никогда еще модернизация системы здравоохранения не была такой комплексной, как в последние два года, считает губернатор Белгородской области. Выступая перед депутатами областной думы с отчетом о деятельности правительства в 2017 году, Евгений Савченко много говорил о здравоохранении, что было особенно интересно после недавнего обнародования записи закрытого совещания замглавы Минздрава Татьяны Яковлевой с чиновниками и руководителями медицинских учреждений региона. О точках пересечения между этими двумя докладами рассказывает корреспондент ИА REGNUM Марина Каширская.

Комбакова Юлия ИА Красная Весна Скорая помощь

Савченко в своей речи обратил внимание на первичное звено и проводимую модернизацию оного, и интересно, что именно первичное звено медико-санитарной помощи и скорую помощь в Белгородской области Яковлева сочла находящейся в состоянии «полной разрухи». Указал он также и на планы по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний — в два раза за пять лет. Вместе с тем, по мнению Яковлевой, образцовые показатели региона в части снижения смертности, в том числе и от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии, не отражают действительности: эти показатели достигаются путем махинаций с цифрами, считает она.

Критику замминистра губернатор также упомянул, сославшись на данные соцопросов, согласно которым Белгородская область находится на первом месте в стране по удовлетворенности граждан медобслуживанием. В свою очередь глава Губкинского городского округа Анатолий Кретов поддержал губернатора, рассказав, что через месяц после своего визита Яковлева Белгородскую область хвалила.

В чем еще были принципиальные столкновения позиций федеральных и региональных властей, читайте в статье: Губернатор Савченко запрещает врачам стирать белье и спорит с Минздравом

Также обратите внимание на другие статьи Марины Каширской по социальной тематике.