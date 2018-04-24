Майкоп, 24 апреля, 2018, 18:09 — ИА Регнум. Развитие малого и среднего предпринимательства остается приоритетным направлением экономической политики. Об этом заявил глава Адыгеи Мурат Кумпилов, отчитываясь 24 апреля о деятельности кабинета министров Республики Адыгея за 2017 года, сообщили в пресс-службе главы республики.

Фото пресс-службы главы Адыгеи AG 9767

В частности, как напомнил Кумпилов, по итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата Республика Адыгея находится в числе субъектов России, показавших максимальную динамику улучшения инвестиционного климата. Рост по интегральному показателю прошлого года составил 26 позиций — в итоге республика вышла на 43 место в рейтинге.

«В целях создания благоприятных условий для инвесторов, унификации процедуры взаимодействия инвесторов с исполнительными органами государственной власти республики, сокращения сроков проведения подготовительных, согласительных и разрешительных процедур при реализации инвестиционных проектов применяется система взаимодействия с инвесторами по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одно окно». В 2017 году приняты решения о сопровождении значимых инвестиционных проектов, реализация которых позволит привлечь в экономику республики более 30 миллиардов рублей и создать более 2500 рабочих мест», — рассказал Кумпилов.

В числе крупных инвестиционных проектов — строительство и реконструкция семейного торгового центра «МЕГА Адыгея»: компания «Икея» планирует построить более 100 тыс. кв. метров новых объектов. Также речь идет о строительстве ветроэнергетических установок в Шовгеновском и Гиагинском районах и реконструкции завода по переработке сои, после которой мощность предприятия составит 250 тонн в сутки.

В регионе ведется активная работа и по привлечению новых инвесторов. Марат Кумпилов рассказал, что в ноябре прошлого года на Международный инвестиционный форум «Invest in Adygea» съехалось около 700 бизнесменов из российских регионов, а также из Турции, Китая, Малайзии, Иордании, Германии, Сербии, Швейцарии, Казахстана и других стран. Буквально на днях регион принимал делегацию из Италии.

Приоритетным направлением экономической политики остается развитие малого и среднего предпринимательства. Сегодня в регионе насчитывается 3,8 тыс. малых и средних предприятий и почти 13 тыс. индивидуальных предпринимателей.

«Нам очень важно создавать условия для развития инфраструктуры малого и среднего бизнеса. В прошлом году государственная поддержка оказана субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 432 млн рублей. В республике завершается работа по созданию АгроБизнесИнкубатора, на эти цели в 2018 году планируется направить 102,8 млн рублей», — отметил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи подчеркнул, что для формирования благоприятных условий ведения бизнеса продолжается работа по внедрению института оценки регулирующего воздействия.