Дамаск, 26 апреля, 2018, 05:08 — ИА Регнум. Дональд Трамп настаивает на выводе американских войск из Сирии, но не хочет оставлять без внимания облюбованные американцами плацдармы в этой стране. Как складываются события в Сирии и вокруг нее после американского ракетного налета на «фабрики химического оружия Асада», рассказывает обозреватель ИА REGNUM Сергей Шакарянц.

Navylive.dodlive.mil Ракетный удар США по Сирии

Совместный ракетный удар США, Англии и Франции дестабилизировал обстановку в Сирии и продемонстрировал военную несостоятельность нападавших. Несмотря на уговоры европейских союзников по антитеррористической коалиции, американский президент подтвердил готовность вывести американских военных, «как только будет достигнута победа над ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Но для удержания захваченного в Сирии Трамп, судя по ведущимся переговорам с Саудовской Аравией и ОАЭ, хочет оставить союзнический контингент из суннитских арабских стран.

Заодно такое решение станет проверкой на прочность для отношений между саудовцами и Вашингтоном, ведь на самом Аравийском полуострове вот уже долгое время действуют партизаны-хуситы, восставшие против притеснений со стороны саудовцев. И справиться с ними войскам Эр-Рияда никак не удается. Практически развернута прокси-война, в которой хуситов поддерживает Иран, сам же Иран со все большим опасением смотрит в сторону Израиля, ожидая новых атак с воздуха по своим вооруженным отрядам, действующим в Сирии.

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