Вильнюс, 24 апреля, 2018, 18:03 — ИА Регнум. Раз президент Литвы Даля Грибаускайте активно вмешивается не в свою сферу — внутреннюю политику страны, то премьер Саулюс Сквернялис решил ей отомстить, вмешавшись не в свою сферу — внешнюю политику. Таким является одно из предположений ряда литовских СМИ о мотивах созыва премьером совещания по внешней политике, при том, что эта область традиционно закреплена за президентом. Впрочем, Сквернялис, обсудив отношения с восточными соседями с министром иностранных дел Линасом Линкявичюсом и несколькими послами, заверил, что его позиция и позиция Грибаускайте по России «не противоречат друг другу», пишет сегодня, 24 апреля, литовская газета Lietuvos žinios.

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ИА REGNUM перевело на русский язык опубликованный в издании материал:

«Перед встречей в правительстве премьер подчеркнул, что в отношениях с Россией важно не нарушить основные принципы — права человека, международные соглашения и правовые нормы. «Я очень ясно и строго придерживаюсь этой позиции», — сказал премьер.

Линкявичюс после мероприятия заявил, что у Литвы нет причин менять политическую позицию в отношении России. По словам министра, шла речь о практическом уровне, «на котором нужно многое сделать, а каких-либо изменений нашей политической позиции нет». Потепление отношений с Россией, по словам министра, возможно только по инициативе этой страны.

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Некоторые недавние высказывания Сквернялиса по вопросам России не раз критиковали политические оппоненты.

По мнению председателя парламентского комитета по делам Европы Гедиминаса Киркиласа, внимание премьера к восточной политике закономерно, и не нужно здесь создавать никаких теорий заговора.

«Глава правительства должен знать ситуацию в отношениях с восточными странами. Здесь существует много проблем, потому что и сами страны очень разные. Хорошо, что премьер организует такие встречи и советуется», — сказал Киркилас.

Хотя послы, по его словам, постоянно отправляют информацию, они могут написать далеко не всё. «Поэтому узнать о ситуации из первых уст очень полезно», — сказал председатель рабочей фракции социал-демократов. По его мнению, было бы хуже всего, если бы здесь все ссорились из-за России. «Кремль этого и добивается. Наша сила в консенсусе», — уверял Киркилас.

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По словам члена комитета по иностранным делам Аудронюса Ажубалиса, хотя дискуссии о Восточном партнерстве приветствуются, намерения премьера не совсем ясные.

«Попытки Сквернялиса предложить определенные «инновации» во внешней политике видны с самого начала года. Они вызывают больше вопросов, чем дают ответов. Здесь можно спекулировать, но перед важными для Литвы выборами это недальновидная политика», — сказал член сейма газете Lietuvos žinios. По его мнению, может быть несколько версий, почему премьер старается смягчить тон по отношению к России.

Одна из них — давление влиятельных предпринимателей страны, у которых есть интересы в России. «Другой вариант — синдром «белого листа», который, возможно, подхватил премьер. Обычно новичок в политике считает, что ему удастся сделать то, что еще не удавалось никому. Но во внешней политике «белого листа» не бывает, здесь всё обуславливает прошлое, настоящее и будущее», — утверждал Ажубалис. В любом случае, по его словам, такие игры перед предстоящими в следующем году выборами не сулят Литве ничего хорошего.

По словам преподавателя Института международных отношений и политических наук при Вильнюсском университета Лауринаса Йонавичюса, совещание в правительстве не должно удивлять, потому что премьер также является лицом, осуществляем внешнюю политику. «Кроме того, Восточное партнерство — один их приоритетов нашей внешней политики. Возникает вопрос, почему встреча прошла только сейчас», — рассуждал политолог.

По его мнению, активность Сквернялиса, его стремление сказать свое слово во внешней политике обуславливают приближающиеся президентские выборы, в которых он, скорее всего, примет участие. Идея премьера относительно возможности смягчить тон сотрудничества с Россией должна импонировать будущим избирателям, которые чувствуют ностальгию по старым временам. «Пока что нет признаков другой причины», — сказал Йонавичюс. По его словам, возникающие в Литве дискуссии и несогласия по вопросу отношений с Россией в пропагандистских целях используют СМИ этой страны.

В начале этого года Сквернялис призвал возобновить политические контакты с Россией. Президент раскритиковала такую позицию премьера. По словам премьера и его сторонников, каналы сотрудничества необходимы для проведения эффективной политики и решения проблем, с которыми сталкиваются жители, предприятия, учреждения или организации страны, а также для более тесных контактов с Калининградской областью. Неоднозначные оценки получило и высказывание премьера относительно отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. По словам Сквернялиса, «существует очень большая вероятность, что это сделала Россия, но большая вероятность — это не полное, стопроцентное подтверждение факта».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, совещание премьера по внешней политике прокомментировал посол в РФ в Литве Александр Удальцов.

«Именно литовские власти загнали, причем целенаправленно и умышленно, наши отношения в тупик и с завидным упорством продолжают этот бесперспективный и для самой Литвы курс. По вине официального Вильнюса в системе российских внешнеполитических приоритетов Литва как их объект явно смазалась. Говорить же о каких-то шагах, к примеру возобновлении работы Межправительственной комиссии, бессмысленно, пока её с литовской стороны возглавляет нынешний руководитель внешнеполитического ведомства ЛР. Впрочем, уверен, жизнь всё расставит на свои места и отдаст должное «гробовщикам» наших двусторонних отношений. Внимательный наблюдатель отметит, что этот процесс уже начался, однако пока не во властных структурах», — в том числе отметил дипломат.