Воронеж, 27 апреля, 2018, 02:16 — ИА Регнум. На примере Воронежа хорошо видно, почему отмена историко-культурной экспертизы сродни попыткам переписать историю. Как получается, что центральные городские улицы, которые могли бы стать туристическими центрами, превращаются в неприглядные развалины, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Анна Кумицкая.

Анна Кумицкая ИА REGNUM На улице Помяловского

Одна из старинных центральных улиц Воронежа, улица Помяловского, сейчас больше похожа на окраины: дорога разбита, мусор разбросан, маленькие домики перемежаются с типовыми; при этом она очень выгодно расположена и при соответствующем подходе могла бы стать одним из самых привлекательных мест города. Для этого нужно главное — чтобы интересы жителей ставились выше интересов строителей. А это слабо представимо; к примеру, дом Медведевой, расположенный на этой улице, власти не хотят признавать памятником, хотя он бы мог показать нашим современникам, как жили состоятельные горожане начала прошлого века. О том, что дом могут снести, чтобы освободить место для застройки, стало известно еще в прошлом году, и недавно общественники пытались включить здание в реестр памятников культурного и исторического наследия. Не вышло.

Недалеко от этого дома расположен жилой комплекс «Чернавский», наглядный пример последствий отмены историко-культурной экспертизы: строители срезали часть мыса без проведения археологических работ, при том, что это место на довоенной карте города обозначено как место нахождения артефактов разных эпох, вплоть до второго и третьего тысячелетия до нашей эры. И такие случаи не редкость.

Вместе с тем на федеральном уровне попытки отменить историко-культурную экспертизу продолжаются, еще в прошлом месяце с подобной инициативой выступил губернатор Московской области Андрей Воробьев, подчеркнувший важность подобной идеи для малого бизнеса.

Узнайте подробности: Новый способ переписать историю

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