Москва, 24 апреля, 2018, 17:37 — ИА Регнум. Жители Москвы в ночь со 2 на 3 мая смогут наблюдать в небе над городом малый парад планет. Об этом сообщается на странице Московского планетария в Facebook.

pixeles Парад планет

«В 3:00 мск южный горизонт украсят шесть ярких светил, выстроившихся практически в одну линию — это Марс, Сатурн, стареющая Луна, Юпитер и Спика (альфа Девы), ниже Луны будет сиять красноватый Антарес (альфа Скорпиона)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что небесное представление начнётся сразу после полуночи, когда Спика и Юпитер поднимутся высоко на юге.

«Вслед за ярким Юпитером, после 2:00 мск, высокое положение на юге постепенно займут: Антарес, убывающая Луна, за ней Сатурн. И завершит этот «мини-парад» красный Марс, который поднимется из-за горизонта после 2:30 мск и, набирая высоту, исчезнет на юге в ярких лучах восходящего Солнца в 4:44 мск», — сообщает планетарий.

Отметим, что малым парадом принято называть астрономическое явление, во время которого четыре планеты оказываются по одну сторону от Солнца в небольшом секторе. К этим планетам относятся Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Меркурий.

Потому расположение небесных тел в ночь на 3 мая можно назвать лишь «мини-парадом»: к трём планетам (Юпитеру, Сатурну и Марсу) присоединятся Луна и две звезды — Антарес и Спика.

Большой парад планет, когда все восемь планет Солнечной системы выстраиваются в одну линию, согласно расчётам астрономов, жители Земли смогут наблюдать ещё не скоро — лишь 19 мая 2161 года.