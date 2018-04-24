Санкт-Петербург, 24 апреля, 2018, 17:42 — ИА Регнум. Европейский университет в Санкт-Петербурге довел дворец Кушелева-Безбородко до аварийного состояния. Это следует из ответа губернатора Северной столицы Георгия Полтавченко депутату Законодательного собрания Борису Вишневскому («Яблоко»). ЕУСПб с середины 1990-х годов и до недавних пор располагался в Малом Мраморном дворце на Гагаринской улице по договору аренды.

Dvorspb.ru Малый Мраморный дворец в Санкт-Петербурге

Депутат Вишневский поинтересовался у Полтавченко, почему представителей СМИ не пустили в особняк, чтобы засвидетельствовать его состояние. Ранее губернатор заявил, что Европейский университет после своего выселения оставил дворец в «безобразном» состоянии.

Теперь градоначальник пояснил, что журналистов внутрь не пустили, потому что они могли пострадать. «Нахождение людей в здании в настоящий момент небезопасно, проводятся противоаварийные мероприятия», — подчеркнул Георгий Полтавченко.

Как пояснил губернатор, КГИОП провел внеплановую проверку дворца, где обнаружил многочисленные «нарушения охранного обязательства»: в историческом здании проводили перепланировку, установили стеклопакеты, кондиционеры, возвели пристройку. С Европейского университета за эти «безобразия» взыскали неустойку по суду.

Но, продолжает градоначальник, так как вуз ничего не сделал, чтобы нарушения устранить, 27 декабря 2016 года было решено расторгнуть с ним договор. Сейчас дворец находится в оперативном управлении Агентства по развитию имущественного комплекса Петербурга. Там обследуют кровлю, стропильную систему и другие части здания.

Напомним, в 2017 году году по решению городских властей университет лишился этого здания. ЕУСПб отрицает, что нарушал условия эксплуатации исторического особняка, в частности, упомянутые стеклопакеты были установлены, чтобы во дворце поддерживался необходимый температурный режим.

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Одновременно с выселением у вуза забрали и лицензию решением Рособрнадзора, которое вуз не смог обжаловать в суде. ЕУСПб полагает, что эти события связаны с несогласием властей с образовательной политикой университета или с желанием получить привлекательный объект недвижимости.

Уже известно, что в будущем в Малом Мраморном дворце предполагается расположить городскую «Академию цифровых технологий».