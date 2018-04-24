Ярославль, 24 апреля, 2018, 17:32 — ИА Регнум. 24 апреля инициативная группа жителей Ярославля отнесла в приемную губернатора подписи против ввоза в регион мусора из Москвы и Московской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Елена Лекиашвили Подписи и рисунки против московского мусора

Всего за короткое время удалось собрать 9562 подписи. Ярославцы ставили их на подписных листах во время «антимусорного» митинга, который состоялся 18 апреля у Знаменской башни. Кроме того, обеспокоенные ввозом отходов из Москвы жители самостоятельно собирали подписи среди своих соседей и сослуживцев.

Воспитательница одного из детсадов, например, дала подписные листы родителям малышей.

Сегодня все они поступили в приемную губернатора, о чём инициативной группой получена соответствующая отметка.

Кроме того, глава региона получил и детские рисунки на экологическую тему. 29 апреля в парке 30-летия Победы в Дзержинском районе состоится митинг против ввоза московского мусора.