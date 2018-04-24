Набережные Челны, Татарстан, 24 апреля, 2018, 17:27 — ИА Регнум. Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева дал концерт в одном из цехов автозавода КамАЗ в Набережных Челнах. Сцену соорудили прямо на КамАЗах, для рассадки музыкантов потребовалось шесть автомобилей КамАЗ — 5490, сообщает корпоративное издание предприятия.

Meloman.ru Валерий Гергиев

«Нам эмоционально было увлекательно выступить здесь. У нас есть опыт выступления в необычных местах, в разных залах: я вспомнил вчера Пальмиру. Выступали в Кемерово, это был непростой концерт, у многих в глазах были слезы», — поделился знаменитый дирижер. Также Гергиев отметил, что каждый второй слушатель, а может быть, двое из трех услышали исполняемые произведения впервые.

Концерт проходил в обеденный перерыв, с 12 до 13 часов, исполнялись «Картинки с выставки» Модеста Мусоргского и произведения Петра Чайковского.

«Как я сказал Сергею Анатольевичу (Когогину — глава КАМАЗа, прим. ИА REGNUM), перекрыть «Богатырские ворота» Мусоргского невозможно никаким шумом», — отметил Гергиев.

Также 24 апреля состоится концерт Страдивари-ансамбля Мариинского театра в органном зале Набережных Челнов. И в этот же день вечером — концерт Симфонического оркестра в ДК «Нефтьче» в Альметьевске.

ИА REGNUM напоминает, концерты оркестра Мариинского театра проходят в рамках XVII Московского Пасхального фестиваля, основателем которого считается Валерий Гергиев. Впервые фестиваль прошел в 2002 году.

Семнадцатый сезон стал одним из самых продолжительных и масштабных за всю историю фестиваля — музыкальный марафон продлится 32 дня, концерт — старт мероприятия состоялся 8 апреля в Москве.

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Фестиваль представляет четыре программы: симфоническую, хоровую, камерную и звонильную. География симфонических концертов включает почти 30 российских городов. Колокольные концерты проходят на площадках 50 храмов, в том числе в храме Троицы в Никитниках.

Традиционно в рамках фестиваля проходят благотворительные концерты в детских домах и интернатах, в домах инвалидов и ветеранов.