Симферополь, 24 апреля, 2018, 17:24 — ИА Регнум. Заместитель недавно уволенного министра транспорта Крыма Григорий Зубов назначен исполняющим обязанности руководителя ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Крымский транспорт

«Возложить временно исполнение обязанностей министра транспорта Республики Крым на заместителя министра транспорта Республики Крым Зубова Григория Владимировича», — сказано в указе, опубликованном на официальном портале правительства РК.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля руководитель региона Сергей Аксёнов сообщил об отставке пятого министра транспорта РК Игоря Захарова, который проработал в должности всего полгода, но, как и его предшественники, не добился желаемых результатов.

«К сожалению, ни один министр транспорта организовать работу должным образом не смог. На следующей неделе будут замены, Захаров Игорь Евгеньевич — уже написал заявление», — сказал глава РК на заседании Совмина.

По его мнению, главной проблемой профильного министерства является отсутствие нормального контроля.

Помимо этого глава РК заявил, что низкие темпы и плохое качество дорожного строительства на территории полуострова подталкивают его к жёстким мерам, имея в виду, в частности, строительство транспортной развязки на пересечении автодорог Симферополь — Мирное и Симферополь — Мирное — Дубки.

«К сожалению, темпы строительства низкие. Я регулярно там проезжаю, но не вижу достаточного количества людей на объекте, поэтому с завтрашнего дня начнётся «красный террор»: каждый день будут проверять объект», — заявил руководитель региона. По его словам, властям необходимо решить проблему пробок в зоне строительства развязки, которые накануне курортного сезона доставляют людям множество неудобств.

«Как заставить эту развязку работать более эффективно? К сожалению, динамика нулевая, оправдания от подрядчика больше слушать не собираюсь», — говорил глава РК.

Согласно информации Госкомитета дорожного хозяйства РК на февраль, транспортная развязка на пересечении автомагистралей Симферополь — Евпатория и Мирное — Дубки была готова на 40%.

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