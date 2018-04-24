Москва, 24 апреля, 2018, 19:56 — ИА Регнум. На протяжении полугода в московской школе-интернате 101 для детей с нарушением слуха им. С.Я. Кривовяза идёт борьба за сохранение здания и принципов суверенитета школы. 20 апреля родители и педагоги приняли участие в акции «Обними школу», выступив против политики уничтожения коррекционных школ в Москве. Как корреспонденту ИА REGNUM заявила родитель одного из учеников Екатерина Николаева, от администрации школы поступают принудительные предложения переводить детей на инклюзивное образование либо в здание детского сада. Администрация открыто отказывает в приёме глухих детей в первый класс и детский сад, увольняет воспитателей и педагогов.

Цитата из х/ф «Письма мёртвого человека». Реж. Константин Лопушанский. 1986. СССР Дети наедине с жестокой реальностью

«По договоренности с МГО ВОГ (Всероссийское общество глухих) руководитель департамента образования города Москвы Исаак Калина вводит инклюзию. Мэр Москвы Сергей Собянин сократил финансирование, и в итоге у нас закрывают интернат под видом капитального ремонта и выводят детей в инклюзию или куда хотите. Но дети глухие не обучаемы в инклюзии. А интернаты (ночное пребывание) вообще исключают из системы образования Москвы. Здание должны были забрать до нового года, но мы дали бой. А теперь конец учебного года, и с июля отменяют интернат и хотят всех детей по месту жительства в инклюзию раскидать», — подчеркнула Екатерина.

Здание интерната для детей с нарушениями слуха I и II видов находится по адресу улица Паршина, дом 29 в районе Октябрьского поля. В ходе реформы образования Москвы в 2014 году коррекционную школу объединили с общеобразовательной школой номер 2077, превратив в образовательный центр «Курчатовская школа». В ноябре 2017 года интернат им. Кривовяза должны были закрыть под видом срочного капитального ремонта, объясняя уничтожение школы тем, что здание якобы аварийное и находиться в нём опасно. Как сообщается на сайте, посвящённом происходящему, 23 класса со 173 детьми предложили перевести в здание детского сада на ул. Маршала Катукова д.14, к. 2 в районе Строгино.

«Я и другие родители «трясём» документы насчёт капитального ремонта, ответы разные от ДОГМ, прокуратуры и правительства Москвы. Нестыковки. Сперва говорили, что здание аварийное. Я запросила документы аварийности. Оказалось, что их нет. Ремонт может идти не больше полугода, и у нас есть три корпуса на территории, где мы могли бы переждать ремонт. Но директор настойчиво требует вывода детей из здания. Он заявил, что ремонт на 3−5 лет», — отметила Екатерина.

По её словам, под давлением общественности администрация согласилась провести собрание 11 мая, до этого последняя встреча с родителями и педагогами проводилась лишь 27 октября.

Добавим, как следует из текста петиции, опубликованной на портале Change.org заместителем родительского комитета школы 101 Алексеем Игошиным, решение об объединении школ принималось без участия родительского комитета. В школу без соответствующей подготовки внедрили «инклюзию», при этом новые руководители школы и детского сада не владеют методами сурдопедагогики и не имеют специального образования. В итоге школа потеряла статус коррекционной, а также все надбавки и льготы, положенные детям-инвалидам и их педагогам. В результате нагрузка на педагогов возросла в два раза, дети лишились специального автобуса, адаптированных праздников и мероприятий. Также в школе поменялся план учебной и досуговой деятельности.

Кроме того, как отмечается в петиции, ученики школы-интерната находятся под защитой Конвенции ООН по правам инвалидов, подписанной в том числе и Россией. Статья 24 говорит о том, что образование защищает права детей и учителей с нарушениями слуха, а также призывает к совершенствованию развития жестового языка. Для большинства учеников и многих учителей данной школы жестовый язык, который по указу президента является государственным, считается первым и родным языком.

«Однако в нашей школе жестовый язык находится практически под запретом, не только на уроках, но даже на кружках, во время самоподготовки и перемен. Ему даже дали презрительное название: «махать руками». За нарушения запрета детей подвергают наказаниям. Детсад и школа на грани закрытия», — говорится в тексте обращения.

Отметим, школа Кривовяза известна как первая в России школа для глухих детей, которая ведёт свою историю с 1860 года и является правопреемником Арнольдо-Третьяковского училища для глухонемых детей, созданного меценатами России братьями Третьяковыми. С 1918 года организация получила статус государственного учреждения и поставила цель обучить глухих детей речевому общению, социализировать их в среде слышащих и дать им возможность приобрести рабочие профессии. В советские годы училище несколько раз меняло свое название и номер. С 1963 года школа стала называться школой-интернатом №101 для глухих детей, и 11 апреля 2014 года в ней отметили юбилейную дату — 50 лет. С 1977 по 2004 год директором сто первой школы был Семен Яковлевич Кривовяз, заслуженный учитель Российской Федерации, имя которого было присвоено школе в 2007 году.

Добавим, как корреспонденту ИА REGNUM заявила педагог данной школы Ольга Скворцова (данные изменены по просьбе автора), 6 апреля в адрес руководителя столичного департамента образования Исаака Калины было направлено обращение от педагогического состава школы. Текст обращения №161 654 информирует об обстановке, которая сложилась в школе-интернате с момента прихода к руководству ГБОУ «Курчатовская школа» нового директора Матвея Говорущенко и его административной команды. Педагоги выражают недовольство методами работы руководителя школы-интерната № 101 Светланы Фадеевой. Родители и педагоги отмечают, что административная команда остаётся безучастной к жизни школы-интерната, игнорирует мероприятия, проводимые в школе силами и средствами педагогических сотрудников, не публикует актуальную информацию о школе-интернате на официальном сайте ГБОУ «Курчатовская школа», не способствует расширению контингента учащихся и проводит агитацию родителей за переход в другие школы.

Отметим, по состоянию на 2016 год в Москве почти 10 тыс. детей-инвалидов проходили обучение по инклюзивным программам. Об этом заявляла заместитель руководителя департамента образования Москвы Марина Смирницкая. Она отмечала, что в системе образования Москвы обучаются 53 тыс. детей с ОВЗ, и 316 учебных заведений реализуют инклюзивные программы образования. Инклюзивное образование — это система, основанная на совместном обучении детей с ограниченными возможностями здоровья и остальных детей. Дети с инвалидностью могут обучаться либо в коррекционном образовательном учреждении, в частности, в коррекционных отделениях внутри больших школ, либо получать образование в системе инклюзии.

«В настоящее время модное слово «инклюзия» всё чаще встречается во всех средствах массовой информации. Благое намерение приравнять ребёнка с ОВЗ к миру обычных детей и подростков, к сожалению, не находит позитивного и благоприятного для обеих сторон отклика. Глухой в среди слышащих — чужой. Общество не готово подстраиваться и быть толерантным. Посадив в класс с обычными детьми глухого, пусть даже и с тьютером или переводчиком жестового языка, мы тем самым лишаем полноценного восприятия материала урока обе стороны. Для глухого — это лишение общения в его родном микросоциуме, исключение специальной коррекционной составляющей, грамотного педагога, который знает как, в какой форме преподнести изучаемый материал, как не только объяснить, но и закрепить полученные знания. В условиях инклюзии обычный учитель либо будет стараться «никого не обидеть», либо просто не сможет в равных долях уделять своё внимание всем. И тогда потеряется мотивация, которая должна быть одним из ключевых звеньев успешного обучения», — отметила Ольга Скворцова.

Добавим, как корреспонденту ИА REGNUM заявил бывший директор одной из столичных школ, попавшей под беспощадную московскую «оптимизацию», инициативы федеральных и столичных властей привели к значительному сокращению администрации, потери управляемости учреждений, отсутствию методической работы с кадрами. В каждый такой комплекс сейчас входит от 5 до 17 школ и от 5 до 20 детских садов, руководит данным процессом один директор и один заместитель, что приводит к отсутствию системы контроля образовательного процесса и качества образования. Подушевое финансирование привело к переполненности классов, в настоящий момент класс формируется от 32 человек. Произошло закрытие специализированных учреждений (коррекционные классы, школы для детей с девиантным поведением и психическими расстройствами), в связи с чем увеличилось количество чрезвычайных происшествий в школах.

«Психолог на весь комплекс один, эффективность его работы крайне низкая. Его помощь бесплатно оказывается только детям, у которых есть заключение ЦП МПК. В настоящее время введено в практику унижение преподавательского состава, сведение его к обслуживающему персоналу, авторитет учителя утерян. После трёх жалоб родителей учитель увольняется. Нагрузка колоссально возросла, после уроков учителей заставляют заниматься с отстающими (в том числе и умственно) детьми бесплатно. Зарплата недостойно низкая», — отметила бывший директор, а ныне педагог реорганизованной школы.

Она также подчеркнула, сославшись на личный пример, что для уволенных сотрудников властями города не предусмотрены компенсационные выплаты и программы, которые бы помогли уволенным трудоустроиться. Профессионалы с 30-летним стажем остаются на улице.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов и родителей, в образовательных учреждениях Москвы в настоящий момент не хватает квалифицированных специалистов для полноценного внедрения системы инклюзии.

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Добавим, как сообщало ИА REGNUM, ещё один скандал в начале 2018 года разгорелся в другой московской школе — им. Тубельского, известной своими демократическими методами работы. Родители и педагоги также находились в конфликте с новым руководством школы.

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