Астана, 24 апреля, 2018, 17:25 — ИА Регнум. Около 20−25% жителей Казахстана находятся на уровне выживания — средств хватает только на пропитание, сообщает 24 апреля «КазТАГ» со ссылкой на президента центра социальных и политических исследований «Стратегия» Гульмиру Илеуову.

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Она обратила внимание на официальную статистику — в 2017 году среднемесячный бюджет семьи в Казахстане составлял 136,5 тыс. тенге (25,83 тыс. рублей). Средняя численность семьи составляет четыре человека, следовательно, на каждого члена семьи приходится по 33,4 тыс. тенге (6,32 тыс. рублей). Минимальная заработная плата в 2017 году составляла 24,4 тыс. тенге (4,62 тыс. рублей). На основе этого эксперт делает вывод, что большинство населения живет на грани этого минимума.

Социолог добавила, что только 14,5% населения республики могут позволить себе откладывать деньги. Кроме этого, около 25% опрошенных ожидали ухудшения своего материального положения в 2017 году.

Среди причин ухудшения своего материального положения 52% респондентов назвали рост цен на товары и услуги, 22% — сложности с трудоустройством и 10% — высокую вероятность потери работы.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние 17 лет рост заработной платы казахстанцев в национальной валюте увеличился в десять раз. Однако с 2013 года произошло значительное сокращения размера заработных плат в долларах.