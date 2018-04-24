Москва, 24 апреля, 2018, 16:53 — ИА Регнум. Российское военное ведомство создаст в составе Военно-морского флота полки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает 24 апреля газета «Известия».

Минобороны России На Северном флоте проходят испытания БПЛА для борьбы с подводными диверсантами

По информации издания, ссылающегося на Главный штаб ВМФ, на Северном флоте уже существует такой полк, созданный в качестве эксперимента.

Напомним, ранее на Тихоокеанском, Черноморском и Северном флотах были сформированы отряды БПЛА, в 2015 году преобразованные в эскадрильи.

Теперь принято решение об их укрупнении и переформировании в полки.

По информации издания, российские вооруженные силы в данный момент стоят на втором месте по числу БПЛА, применяемых для разных целей. Боле двух тысяч беспилотников в составе ВКС, Сухопутных войск и Военно-морского флота выполняют задачи разведки, управления артиллерийским огнем, корректировки авиаударов и обьективного контроля за их результатами.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля глава российской Объединенной судостроительной корпорации сообщил журналистам о ходе работ по созданию глубоководных беспилотных аппаратов, способных погружаться на глубину от шести до 12 км.