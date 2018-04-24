Лондон, 24 апреля, 2018, 17:28 — ИА Регнум. Сотрудников компании управления транспортной системой Лондона Transport for London (TFL) обвинили в бодишейминге после того, как они посоветовали людям носить подходящую для их тел одежду. Об этом сообщает издание The Daily Mail.

Скриншот страницы Twitter Майкла Хоукса Сотрудники Transport for London посоветовали пассажирам носить одежду подходящего размера

Ранее TFL установила на станциях общественного транспорта стенды с названием «Мысли дня», на которых сотрудники компании могут оставлять вдохновляющие цитаты и поговорки для клиентов. 21 апреля на одном из таких стендов появилась запись, которая возмутила пассажиров:

«Во время жары, пожалуйста, носите подходящую для вашего тела одежду, а не для тела, которое вы хотите».

На такое провокационное сообщение обратил внимание блогер Майкл Хоукс. В своём Twitter он написал, что это высмеивание и оскорбление внешности.

«Путь к бодишеймингу. Это не нормально, что такое существует», — возмутился блогер.

Скриншот страницы Twitter Майкла Хоукса Сотрудники Transport for London посоветовали пассажирам носить одежду подходящего размера

Однако мнения пользователей по этому поводу разделились. Часть из них согласились с Хоуксом и отметили, что подобные призывы никак не повлияют на улучшение работы общественного транспорта в Лондоне.

«Не очень великодушное действие TFL, но если это как-то поможет наладить работу транспорта…» — пишет Ден Т.

«Я так устал от ума и мудрости TFL. Особенно когда нечего продемонстрировать», — подчеркнул Александр Р.

Однако не все пользователи сочли слова, которые написал сотрудник TFL, оскорбительными. Некоторые из них отметили, что подобных мыслей придерживается большинство людей. А часть пользователей и вовсе поддержали призыв носить одежду соответствующего размера.

«Это не бодишейминг. Это жестокая правда и то, о чём думает большинство людей, к сожалению», — считает Эби Б.

«Я не считаю, что носить одежду соответствующего размера — это бодишейминг», — отметила Анабель.

Между тем сотрудники TFL увидели запись Майкла Хоукса и поблагодарили его за то, что он сообщил об этом стенде.

«Извините, что это было выставлено. Мы передали эту информацию на станцию, где было написано сообщение. Его уже убрали. Спасибо, что дали нам знать об этом», — ответили в TFL.

Напомним, в начале апреля пользователи соцсетей обвинили в бодишейминге издание New Yorker за материал об актёре Бене Аффлеке. Авторы статьи обсуждали его фотографии со съемок фильма «Тройная граница» и сравнили его с анимационным персонажем Гомером Симпсоном из-за выдающегося живота. Кроме того, они обсудили татуировку Аффлека, назвав её «безвкусным признаком кризиса среднего возраста».

Этот материал вызвал волну обсуждения в соцсетях, которая дошла и до самого актёра. Он с юмором отнесся к подобной критике и ответил изданию:

«NewYorker, у меня всё в порядке. У меня толстая кожа, дополнительно укрепленная безвкусными татуировками».