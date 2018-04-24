Москва, 24 апреля, 2018, 16:37 — ИА Регнум. Российское публичное акционерное общество (ПАО) «Газпром» не исключает возможность строительства газопровода «Северный поток — 3», если в Европейском союзе подтвердят потребность в российском газе. Такое заявление сделал сегодня, 24 апреля, в эфире телеканала «Россия 24» заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев.

Gazprom.ru Строительство газопровода

Он заявил, что российский «Газпром» готов поставить в Евросоюз столько газа, сколько тому будет необходимо.

«У нас есть запасы подтверждённые, у нас есть транспорт, мы строим новые транспортные маршруты. Если Европа заявит свои потребности, готова будет подписать необходимые контракты, то я не исключаю, что потребуются ещё новые газотранспортные проекты — «Северный поток — 3», например», — сказал Медведев.

Напомним, власти Германии и Финляндии уже выдали все необходимые разрешения на строительство «Северного потока — 2». Однако все необходимые разрешения еще не выдали власти Дании и Швеции, так как «Северный поток — 2» пройдёт в том числе по их исключительным экономическим зонам.

Стоит отметить, что строительству «Северного потока — 2» активно противодействуют власти США и их восточноевропейские сателлиты.