Пермь, 26 апреля, 2018, 02:13 — ИА Регнум. Выигрыш судебного процесса в резонансном деле санитарок стал прецедентным: все предыдущие попытки оспорить решение руководства медучреждений об увольнении успеха не приносили. В Пермском крае процесс удалось выиграть, а санитаркам — отстоять свое право быть санитарками, а не уборщицами, в статус которых их массово пытались перевести. Подробнее об этой истории пишет редактор ИА REGNUM Наталья Хомутова.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». реж Леонид Иович Гайдай. 1967. СССР Санитар

Минувшей зимой санитары в Пермском крае подверглись «оптимизации»: их либо увольняли, либо переводили в уборщицы. Так случилось и в краевом детском санатории для больных туберкулезом «Росинка», чье руководство по указанию местного минздрава попыталось перевести 17 санитарок из 23 в административно-хозяйственный персонал, остальных уволить. Переведенные теряли в зарплате, лишались права на сокращенную рабочую неделю, дополнительный отпуск и досрочную пенсию. При этом, поскольку в санитарном уходе пациенты продолжали нуждаться, эту обязанность пришлось выполнять все тем же «оптимизированным». Примечательно, что сам минздрав заявил об отсутствии тотального сокращения штата санитарок в Пермском крае и о том, что каждое лечебно-профилактическое учреждение самостоятельно принимает решения об изменениях в штате. А если кого и «оптимизируют», то исключительно с благими целями.

Суд в г. Соликамске восстановил в должности первую из уволенных санитарок санатория «Росинка», обязал выплатить ей заработок за период вынужденного прогула и компенсацию морального вреда. Эта история особенно резонансна в свете майских указов, по поводу выполнения которых многие эксперты сходятся в неутешительном выводе: декларируемое повышение зарплат медиков иной раз осуществлялось за счет «оптимизации штата» и перевода персонала в другие категории.

О том, как проходило дело и за счет чего его удалось выиграть, читайте в статье: Удар по псевдоисполнению майских указов

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