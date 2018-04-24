Ярославль, 24 апреля, 2018, 16:31 — ИА Регнум. Единый расчетный центр по коммунальным платежам — АО «ЯрОблЕИРЦ» — направит более 120 тысяч претензией собственникам жилья с требованием погасить имеющиеся долги по квартплате. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании.

Деньги

Суммы требований варьируются от одной тысячи до нескольких сотен тысяч рублей, в структуре долга коммунальные и жилищные платежи. Как поясняют в компании, претензионная работа входит в пакет оказываемых услуг для клиентов АО «ЯрОблЕИРЦ» и является плановой.

Претензии начнут поступать собственникам жилья в мае. Далее в течение двух недель человеку предлагается добровольно погасить долг, если этого не происходит, юристы подготовят исковое заявление и примерно в начале июня в суды начнут поступать иски на должников», — сказал корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь АО «ЯрОблЕИРЦ» Александр Назаров.

На сегодняшний день у предприятия работают более 20 филиалов, где можно получить консультации по жилищно-коммунальному законодательству и сверить расчеты. Всего услугами АО «ЯрОблЕИРЦ» пользуются более 80 ресурсоснабжающих, коммунальных и управляющих организаций.

Расчетный центр был создан по инициативе губернатора области Дмитрия Миронова, 25% акций компании принадлежат Ярославской области, остальное — частным лицам. Как сообщало ранее ИА REGNUM, в регионе сложилась сложная ситуация с долгами перед Газпромом со стороны ресурсоснабжающих организаций, которые, в свою очередь, имеют проблемы с сбором оплаты с жителей. Ожидалось, что ЯрОблЕИРЦ поможет решить эту проблему.