Москва, 24 апреля, 2018, 16:16 — ИА Регнум. Министерство обороны России повышает боевую готовность военных баз в Киргизии и Таджикистане для защиты в Средней Азии союзников по ОДКБ, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Маргарита Князева ИА REGNUM Флот испытательной базы ВМФ РФ на Иссык-Куле

По его словам, оборонное ведомство приступило к оснащению военных баз современным вооружением и военной техникой. Кроме этого, российская сторона содействует укреплению вооруженных сил союзников в Средней Азии.

Шойгу добавил, что на сентябрь 2018 года в Киргизии запланированы антитеррористические учения «Иссык-Куль — Антитеррор-2018». В октябре также состоятся учения ОДКБ, которые пройдут в Казахстане, России, Киргизии и Таджикистане.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля в Пекине проходит совещание министров оборонных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В ходе своего выступления в Пекине Шойгу сказал, что страны ШОС должны совместно разрабатывать эффективные инструменты по пресечению вторжения террористов в зону ответственности организации.